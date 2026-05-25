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La Ceiba vivió la noche carnavalesca más inolvidable

La Ceiba cerró su tradicional Feria Isidra con el Gran Carnaval Internacional de la Amistad, amenizado por los internacionales Farruko, La Mákina y múltiples grupos musicales nacionales

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 00:08 -
  • Carlos Molina
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La explanada del parque central donde se ubicó el escenario quedó pequeña para la cantidad de personas que disfrutaron, saltaron y gozaron al ritmo de los artistas internacionales y nacionales en el cierre de la Feria Isidra y Gran Carnaval de la Amistad de La Ceiba.

 Foto: Esaú Ocampo/LA PRENSA
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El cantante puertorriqueño Farruko puso a bailar a las miles de personas que se dieron cita en el escenario principal, durante el cierre de la feria.

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El artista nacional Manu Martínez y su orquesta cumplieron con las expectativas de los miles de asistentes al Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026.

 Foto: Esaú Ocampo/LA PRENSA
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La Makina desató la alegría colectiva, contagiando a los miles de presentes con sus éxitos, consolidándose como uno de los momentos más bailados de la gran noche de la Feria Isidra.

 Foto: Esaú Ocampo/LA PRENSA
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Puro sabor catracho en La Ceiba. Las espectaculares Chicas Roland encendieron el escenario principal y pusieron a bailar a todo el mundo en el Gran Carnaval de la Amistad 2026. Con su increíble energía, ritmo y movimientos.

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La Makina de Puerto Rico brindó un espectáculo de primer nivel que mantuvo a los turistas bailando de principio a fin.

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La Makina con su imponente show en el escenario principal puso a bailar a la gigantesca multitud que abarrotó el carnaval.

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Los integrantes de La Makina recibieron una camiseta de la selección nacional, por parte del comité organizador del carnaval.

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Con un repertorio lleno de sus más grandes éxitos urbanos y ritmos contagiosos, el boricua Farruko desató la euforia de los turistas nacionales y extranjeros.

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Los que no lograron un espacio para observar a los artistas internacionales se las ingeniaron para no perderse el espectáculo musical.

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Es la tercera vez que se presenta Farruko en el Carnaval Internacional de la Amistad de La Ceiba.

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El artista nacional Raffy se presentó en el escenario principal con un reparto de canciones urbanas que fueron bailadas por los asistentes.

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Miles de personas asistieron al cierre de la Feria Isidra con el Gran Carnaval Internacional de la Amistad, a lo largo de la avenida San Isidro.

Fotos: Esaú Ocampo/LA PRENSA
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