La Ceiba vivió la noche carnavalesca más inolvidable

La explanada del parque central donde se ubicó el escenario quedó pequeña para la cantidad de personas que disfrutaron, saltaron y gozaron al ritmo de los artistas internacionales y nacionales en el cierre de la Feria Isidra y Gran Carnaval de la Amistad de La Ceiba.
El cantante puertorriqueño Farruko puso a bailar a las miles de personas que se dieron cita en el escenario principal, durante el cierre de la feria.
El artista nacional Manu Martínez y su orquesta cumplieron con las expectativas de los miles de asistentes al Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026.
La Makina desató la alegría colectiva, contagiando a los miles de presentes con sus éxitos, consolidándose como uno de los momentos más bailados de la gran noche de la Feria Isidra.
Puro sabor catracho en La Ceiba. Las espectaculares Chicas Roland encendieron el escenario principal y pusieron a bailar a todo el mundo en el Gran Carnaval de la Amistad 2026. Con su increíble energía, ritmo y movimientos.
La Makina de Puerto Rico brindó un espectáculo de primer nivel que mantuvo a los turistas bailando de principio a fin.
La Makina con su imponente show en el escenario principal puso a bailar a la gigantesca multitud que abarrotó el carnaval.
Los integrantes de La Makina recibieron una camiseta de la selección nacional, por parte del comité organizador del carnaval.
Con un repertorio lleno de sus más grandes éxitos urbanos y ritmos contagiosos, el boricua Farruko desató la euforia de los turistas nacionales y extranjeros.
Los que no lograron un espacio para observar a los artistas internacionales se las ingeniaron para no perderse el espectáculo musical.
Es la tercera vez que se presenta Farruko en el Carnaval Internacional de la Amistad de La Ceiba.
El artista nacional Raffy se presentó en el escenario principal con un reparto de canciones urbanas que fueron bailadas por los asistentes.
Miles de personas asistieron al cierre de la Feria Isidra con el Gran Carnaval Internacional de la Amistad, a lo largo de la avenida San Isidro.