Lluvias hoy domingo 24 de mayo en estas zonas de Honduras por vaguada

Finalmente, 32 grados se registrarán en Atlántida, 42 grados en Choluteca, 35 grados en Colón y Comayagua, 34 grados en Copán, 36 grados en Cortés, 33 grados en El Paraíso, 35 grados en La Paz, 33 grados en Gracias a Dios 32 grados en Islas de la Bahía.