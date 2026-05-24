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Lluvias hoy domingo 24 de mayo en estas zonas de Honduras por vaguada

Copeco pronosticó que una vaguada en superficie estará provocando precipitaciones en varias regiones de Honduras durante horas de la tarde y noche de este domingo

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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pronosticó cuáles serán las condiciones climáticas para este domingo 24 de mayo de 2026 en Honduras.

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Copeco informó que este domingo una vaguada en superficie estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados ocasionales en la mayor parte del territorio nacional.
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De acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones dejarán mayores acumulados en tres regiones.

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Estas zonas comprenden el suroccidente, sur y oriente del país, donde además podrían registrarse tormentas eléctricas.
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Las autoridades señalaron que estas condiciones inestables se registrarán especialmente en departamentos como Valle, Olancho, El Paraíso, Lempira, Ocotepeque e Intibucá.
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Estas condiciones lluviosas afectarán principalmente en horas de la tarde y noche de este domingo en Honduras.

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Pese al pronóstico de lluvias, Copeco también advirtió que continuarán las temperaturas cálidas en diferentes sectores del país.

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Así como la presencia de humo, situación que podría afectar la visibilidad y generar molestias respiratorias en personas sensibles.
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Entre las temperaturas más altas previstas para este domingo están Valle con una máxima de 41 grados Celsius, Santa Bárbara con 37 grados y Olancho con 36 grados.
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Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 35 grados en Lempira, Yoro y La Paz, mientras que Ocotepeque alcanzará los 34 grados y Francisco Morazán los 33 grados.
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El departamento de Intibucá reportará el ambiente más fresco con 14 grados de mínima durante la madtugada y 27 grados de máxima durante el día.

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Finalmente, 32 grados se registrarán en Atlántida, 42 grados en Choluteca, 35 grados en Colón y Comayagua, 34 grados en Copán, 36 grados en Cortés, 33 grados en El Paraíso, 35 grados en La Paz, 33 grados en Gracias a Dios 32 grados en Islas de la Bahía.

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