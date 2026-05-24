Motagua campeón: festeja la Copa 20, baile del Búho Meléndez y emoción de Pedro Atala

Las imágenes del campeón Motagua festejando con su Copa 20 de la Liga Nacional de Honduras tras vencer a Marathón en los penales en la Gran Final del Torneo Clausura 2026.
Motagua se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 tras superar a Marathón en una dramática tanda de penales que terminó 4-2, luego de que la serie global llegara emparejada tras el 1-1 de la ida.
Alejandro Reyes, quien se convirtió en un jugador clave para Javier López, llora tras conquistar el título con el Motagua.
Pablo Cacho, defensor del Motagua, toca la Copa antes de ser entregada a sus compañeros en el escenario.
El 'flow' de Carlos 'Zapatilla' Mejía tras recoger su medalla de campeón del Torneo Clausura 2026. Es su tercer título de la Liga Nacional con el Motagua.
Luis Vega no se quería despejar de la Copa de campeón del Motagua.
El brasileño John Kleber de Oliveira, con la bandera de Brasil en sus espaldas, también se tomó una selfie con la Copa.
Cristopher Meléndez se robó el show en el escenario con este bailecito que se tiró en la coronación del Motagua.
Luis Ortiz fue declarado MVP de la Gran Final gracias a su gran actuación contra el Marathón.
El 'Búho' Meléndez fue uno de los que más festejó el título y hasta le lanzó un beso cariñoso al trofeo de campeón.
Cristopher Meléndez y Denis Meléndez muestras las medallas al lente de DIARIO LA PRENSA mientras la Liga Nacional premia a los jugadores.
Los jugadores del Motagua festejaron a lo grande con sus medallas de campeones del Torneo Clausura 2026.
Motagua nuevamente se consagró campeón luego de una final sumamente disputada en el Estadio Nacional.
Hasta la mascota motagüense, que fue descubierta, celebró con los futbolistas la obtención de la Copa 20 en su historia de la Liga Nacional de Honduras.
Cristopher 'Búho' Meléndez se apoderó del trofeo y no perdió la oportunidad de levantarlo.
Todos los jugadores se unieron a Cristopher 'Búho' Meléndez para alzar la Copa de campeones.
La Copa 20 ya es del Motagua y los jugadores lo celebraron con euforia.
Marlon Licona, portero suplente, se unió a los festejos y también levantó el trofeo de campeones.
Ya son 20 títulos los que tiene el Motagua en su vitrina, la mitad de los que ha ganado el Olimpia.
La coronación del Motagua se convirtió en un desastre por la invasión que hubo de aficionados y los jugadores no podían levantar la copa. Los fotógrafos apenas lograron captar imágenes de la coronación.
Motagua frenó la hegemonía del Olimpia que venía de ser bicampeón y tras ganar la final al Marathón es el nuevo monarca del fútbol hondureño.
Pedro Atala, presidente del Motagua, se dejó ver emocionado levantando la Copa 20.
Los jugadores de Motagua usaron camisetas especiales por la conquista de la Copa 20.
El brasileño John Kleber de Oliviera aprovechó su oportunidad para levantar la Copa de campeones.
Aficionados de Motagua entraron a la cancha y celebraron con los jugadores y la Copa.
Luis Ortiz ganó su primer título de la Liga Nacional con el Motagua.