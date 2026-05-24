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Motagua campeón: festeja la Copa 20, baile del Búho Meléndez y emoción de Pedro Atala

Así fue la celebración del Motagua como campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Motagua campeón: festeja la Copa 20, baile del Búho Meléndez y emoción de Pedro Atala
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Las imágenes del campeón Motagua festejando con su Copa 20 de la Liga Nacional de Honduras tras vencer a Marathón en los penales en la Gran Final del Torneo Clausura 2026.

 FOTOS: Marvin Salgado y Mauricio Ayala
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Motagua se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 tras superar a Marathón en una dramática tanda de penales que terminó 4-2, luego de que la serie global llegara emparejada tras el 1-1 de la ida.
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Alejandro Reyes, quien se convirtió en un jugador clave para Javier López, llora tras conquistar el título con el Motagua.
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Pablo Cacho, defensor del Motagua, toca la Copa antes de ser entregada a sus compañeros en el escenario.
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El 'flow' de Carlos 'Zapatilla' Mejía tras recoger su medalla de campeón del Torneo Clausura 2026. Es su tercer título de la Liga Nacional con el Motagua.
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Luis Vega no se quería despejar de la Copa de campeón del Motagua.
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El brasileño John Kleber de Oliveira, con la bandera de Brasil en sus espaldas, también se tomó una selfie con la Copa.
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Cristopher Meléndez se robó el show en el escenario con este bailecito que se tiró en la coronación del Motagua.
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Luis Ortiz fue declarado MVP de la Gran Final gracias a su gran actuación contra el Marathón.
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El 'Búho' Meléndez fue uno de los que más festejó el título y hasta le lanzó un beso cariñoso al trofeo de campeón.
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Cristopher Meléndez y Denis Meléndez muestras las medallas al lente de DIARIO LA PRENSA mientras la Liga Nacional premia a los jugadores.
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Los jugadores del Motagua festejaron a lo grande con sus medallas de campeones del Torneo Clausura 2026.
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Motagua nuevamente se consagró campeón luego de una final sumamente disputada en el Estadio Nacional.
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Hasta la mascota motagüense, que fue descubierta, celebró con los futbolistas la obtención de la Copa 20 en su historia de la Liga Nacional de Honduras.
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Cristopher 'Búho' Meléndez se apoderó del trofeo y no perdió la oportunidad de levantarlo.
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Todos los jugadores se unieron a Cristopher 'Búho' Meléndez para alzar la Copa de campeones.
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La Copa 20 ya es del Motagua y los jugadores lo celebraron con euforia.
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Marlon Licona, portero suplente, se unió a los festejos y también levantó el trofeo de campeones.
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Ya son 20 títulos los que tiene el Motagua en su vitrina, la mitad de los que ha ganado el Olimpia.
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La coronación del Motagua se convirtió en un desastre por la invasión que hubo de aficionados y los jugadores no podían levantar la copa. Los fotógrafos apenas lograron captar imágenes de la coronación.
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Motagua frenó la hegemonía del Olimpia que venía de ser bicampeón y tras ganar la final al Marathón es el nuevo monarca del fútbol hondureño.
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Pedro Atala, presidente del Motagua, se dejó ver emocionado levantando la Copa 20.
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Los jugadores de Motagua usaron camisetas especiales por la conquista de la Copa 20.
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El brasileño John Kleber de Oliviera aprovechó su oportunidad para levantar la Copa de campeones.
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Aficionados de Motagua entraron a la cancha y celebraron con los jugadores y la Copa.
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Luis Ortiz ganó su primer título de la Liga Nacional con el Motagua.
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