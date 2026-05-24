Prensa elogia a Motagua tras conquistar la Copa 20: “El fútbol fue justo”

El presidente del Marathón, Daniel Otero, declaró lo siguiente: “Dimos lo mejor de nosotros; los penales son una moneda en el aire. Hemos demostrado a propios y extraños la grandeza del club más antiguo del país. Con el alma partida, al igual que ustedes, les mando un fuerte abrazo. Siéntanse orgullosos de lo que juntos estamos construyendo”.