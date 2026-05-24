Prensa elogia a Motagua tras conquistar la Copa 20: “El fútbol fue justo”

El campeonato de Motagua generó reacciones en la prensa hondureña, que resaltaron tanto la intensidad de la final como la histórica copa 20 del club azul.
El presidente del Marathón, Daniel Otero, declaró lo siguiente: “Dimos lo mejor de nosotros; los penales son una moneda en el aire. Hemos demostrado a propios y extraños la grandeza del club más antiguo del país. Con el alma partida, al igual que ustedes, les mando un fuerte abrazo. Siéntanse orgullosos de lo que juntos estamos construyendo”.
Rixi Moncada: “¡Motagua campeón ! Hoy, la noble y popular afición hondureña disfrutó con gran emoción la final del fútbol entre Marathón y Motagua, en un estadio lleno que lució impecable”.
Diario La Prensa: “Motagua venció en los penales al Marathón y el Ciclón Azul se consagró campeón del Torneo Clausura 2026”.
San Marino: “Motagua venció por penales al Marathón y es el nuevo campeón de la Liga de Honduras”.
Gustavo Roca: “El fútbol no podía ser tan injusto contra el mejor equipo de la gran final, el que propuso el fútbol y el que sí llegó al partido. Después de 120 minutos recurrió a la tanda de penales para bañarse en gloria y celebrar por todo lo alto la Copa 20”.
TDTV: “Para los que no creían, ahí está. Un señor siempre respetuoso y que nunca buscó entrar en polémica. Solo se dedicó a trabajar”.
TSI Honduras: "El Motagua se consagra campeón de Honduras tras vencer al Marathón en una dramática tanda de penales (4-2). El Ciclón Azul conquista así su copa número 20 en el Estadio Chelato Uclés".
TDTV: “¡¡¡Motagua es campeón!!! El Ciclón Azul regresa al trono del fútbol hondureño”.
El Blog del Ciclón: “Uno, dos, tres... ¡¡campeones nacionales otra vez!!”.
De La Rocha: “Ganó el fútbol. Ganó el que tiene una idea. Ganó el que lo buscó todo el partido. Ganó el que no quiso presionar a los árbitros. Merecido campeón Motagua”.
Diario La Tribuna: “¡Motagua campeón del Clausura! El Ciclón Azul volvió a hacer historia tras vencer a Marathón en una emocionante final disputada en el Estadio Chelato Uclés. La afición azul celebra otra noche inolvidable llena de pasión, sufrimiento y gloria”.
Julio César Cruz: “Motagua es campeón de Honduras y de forma merecida. Premio para el que lo buscó hoy, el único que se animó y que no fue miedoso como lo fue Marathón. Título 20 para el conjunto azul y primero de Javier López. Salud, campeones; celebren que bien merecido está”.
Abriendo brecha: “¡La 20 llegó al nido! Motagua es el nuevo campeón de Honduras”.
Diario DIEZ: “¡Llegó la Copa 20! El uno a uno de las 20 copas que ha ganado Motagua en la Liga Nacional de Honduras”.
Más Noticias Televisión HN: “¡Motagua campeón! El Ciclón Azul vuelve a tocar la gloria y conquista su copa número 20, demostrando una vez más por qué es el más grande de Honduras”.
Deportes TVC: “¡Se acabó la espera, llegó la 20 para las Águilas! Los jugadores del Motagua levantan la copa del Torneo Clausura 2025-26 en la cancha del Estadio Nacional Chelato Uclés”.