Hospitalizan de emergencia a Elsa Oseguera: "Ha estado grave"

La creadora de contenido y presentadora hondureña Elsa Oseguera encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras presentar varias complicaciones de salud en los últimos días.
A través de sus redes sociales, la influencer confesó que su estado físico ha empeorado, pese a que continuó trabajando mientras se sentía enferma.
Según relató la propia Elsa, comenzó a experimentar fiebre intensa, fuertes dolores en el cuerpo y los huesos, congestión nasal y molestias severas en la garganta, síntomas que incluso afectaron notablemente su voz.
Además, reveló que en algunos momentos perdió parcialmente el gusto y el olfato, una situación que aumentó su preocupación y la llevó a buscar atención médica inmediata.
“Yo he tenido fiebre, también he tenido dolor de hueso, de cuerpo, ustedes saben, congestión nasal, mi garganta, mi voz habla por mí sola, la verdad, cómo se escucha”, expresó la hondureña mientras explicaba el difícil momento que atraviesa.
Oseguera también detalló que comenzó a notar un cambio en el color de sus ojos, asegurando que se le tornaron amarillos, algo que terminó por alarmarla aún más. “Los ojos los tengo bien amarillos, me lo veo... ahora ya dejaron de ser blanquitos, ahora son amarillos”, comentó visiblemente agotada.
La influencer confesó que, pese a sentirse mal, continuó cumpliendo con sus compromisos laborales, aunque admitió que finalmente llegó al límite de sus fuerzas. “Hoy sí siento que no aguanto, hoy sí me siento reventada”, dijo Elsa, dejando ver el desgaste físico que enfrenta.
Debido a los síntomas, la presentadora indicó que se sometería a varios exámenes médicos, entre ellos análisis de sangre y un hisopado, para determinar qué está provocando su delicado estado de salud.
Hasta el momento, no se ha confirmado un diagnóstico oficial.
Las declaraciones de Elsa Oseguera rápidamente generaron preocupación entre sus seguidores, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para la popular hondureña.