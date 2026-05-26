“Ese hombre me tiene mala”: Yailin presenta a su novio y aparecen en iglesia

Yailin La Más Viral volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de confirmar públicamente una nueva relación sentimental durante su participación en el programa “Planeta Alofoke”.
La artista urbana presentó ante las cámaras a Yoanki, un barbero y estilista dominicano de 25 años que, según sus propias palabras, la tiene “completamente enamorada”.
“Diablo, ese hombre me tiene mala”, expresó entre risas la intérprete, dejando ver una faceta relajada y emocional que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.
Uno de los momentos más comentados de la transmisión ocurrió cuando la cantante decidió llamar en vivo a su pareja, evidenciando la confianza y cercanía que existe entre ambos.
Durante la conversación, Yailin también contó que le pidió a Yoanki cambiar su número telefónico como símbolo de una nueva etapa en su vida sentimental.
“Ese número me lo cambia, un número nuevo, vida nueva”, relató la cantante, asegurando además que él aceptó la petición sin discutirlo.
La relación volvió a captar atención días después, cuando ambos fueron vistos juntos en un servicio religioso realizado en la congregación Zona de Milagros Capital, en Santo Domingo.
Las imágenes del encuentro fueron compartidas por el pastor Benjamín Antonio García, quien publicó fotografías junto a la pareja y un mensaje relacionado con el momento espiritual vivido durante la reunión. En las fotografías, Yailin aparece vestida completamente de negro junto a Yoanki mientras el líder religioso pronunciaba palabras sobre transformación personal y nuevos comienzos.
La artista también reveló que su hija, Cattleya, ya conoce a su nueva pareja y que incluso lo llama “tío”, detalle que compartió con evidente entusiasmo durante el programa.
Este se convierte en el primer romance confirmado públicamente por Yailin tras su separación de Tekashi 6ix9ine en 2024. Antes de esa relación, la cantante estuvo casada con Anuel AA, con quien tuvo a su hija y protagonizó una de las relaciones más mediáticas de la música urbana latina.