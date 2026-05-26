Anne Hathaway: "Estuve medio ciega durante diez años"

Anne Hathaway sorprendió al revelar que vivió durante casi una década con una severa afectación visual causada por una catarata de inicio temprano que comprometió uno de sus ojos.
La actriz compartió su experiencia durante una conversación en el podcast “Popcast”, de “The New York Times”, donde habló abiertamente sobre un problema de salud que mantuvo en privado durante años.
“Esto quizás es demasiada información”, comentó antes de admitir que pasó gran parte de sus 30 años prácticamente sin visión funcional en el ojo izquierdo.
Según explicó, la condición avanzó hasta el punto de quedar legalmente ciega de ese ojo, situación que finalmente la llevó a someterse a una cirugía correctiva.
La protagonista de “El diablo viste a la moda” aseguró que no comprendió la gravedad de la situación hasta después de la operación, cuando recuperó completamente su capacidad visual.
“No me di cuenta de lo mal que había llegado a estar hasta que finalmente pude ver el espectro completo”, expresó durante la entrevista.
Hathaway también señaló que el problema no solo afectaba su vista, sino que tenía consecuencias físicas y emocionales más profundas, ya que mantenía su sistema nervioso en un estado constante de agotamiento.
Actualmente, la actriz asegura que aprecia su visión de una manera completamente distinta y considera la recuperación como un verdadero privilegio. “Cada día que me despierto y puedo ver como lo hago, es un milagro”, afirmó, destacando además los avances médicos que hicieron posible su tratamiento.
En paralelo, Hathaway aprovechó para responder a los rumores sobre supuestas cirugías estéticas que han circulado recientemente en redes sociales y medios de entretenimiento.
La actriz explicó a la revista “Elle” que muchas de las especulaciones surgieron por un peinado con trenzas que generaba un efecto visual similar a un lifting facial, aunque reconoció que en el futuro no descarta someterse a algún procedimiento estético si así lo decide.