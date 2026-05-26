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Anne Hathaway: "Estuve medio ciega durante diez años"

Anne Hathaway reveló el porqué se vio afectada gravemente su visión durante años hasta que una cirugía transformó su vida

Anne Hathaway: Estuve medio ciega durante diez años
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Anne Hathaway sorprendió al revelar que vivió durante casi una década con una severa afectación visual causada por una catarata de inicio temprano que comprometió uno de sus ojos.

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La actriz compartió su experiencia durante una conversación en el podcast “Popcast”, de “The New York Times”, donde habló abiertamente sobre un problema de salud que mantuvo en privado durante años.

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“Esto quizás es demasiada información”, comentó antes de admitir que pasó gran parte de sus 30 años prácticamente sin visión funcional en el ojo izquierdo.

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Según explicó, la condición avanzó hasta el punto de quedar legalmente ciega de ese ojo, situación que finalmente la llevó a someterse a una cirugía correctiva.

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La protagonista de “El diablo viste a la moda” aseguró que no comprendió la gravedad de la situación hasta después de la operación, cuando recuperó completamente su capacidad visual.

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“No me di cuenta de lo mal que había llegado a estar hasta que finalmente pude ver el espectro completo”, expresó durante la entrevista.

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Hathaway también señaló que el problema no solo afectaba su vista, sino que tenía consecuencias físicas y emocionales más profundas, ya que mantenía su sistema nervioso en un estado constante de agotamiento.

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Actualmente, la actriz asegura que aprecia su visión de una manera completamente distinta y considera la recuperación como un verdadero privilegio. “Cada día que me despierto y puedo ver como lo hago, es un milagro”, afirmó, destacando además los avances médicos que hicieron posible su tratamiento.

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En paralelo, Hathaway aprovechó para responder a los rumores sobre supuestas cirugías estéticas que han circulado recientemente en redes sociales y medios de entretenimiento.

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La actriz explicó a la revista “Elle” que muchas de las especulaciones surgieron por un peinado con trenzas que generaba un efecto visual similar a un lifting facial, aunque reconoció que en el futuro no descarta someterse a algún procedimiento estético si así lo decide.

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