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Horóscopo de hoy, 26 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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Es posible que conozcas a gente interesante.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás la ocasión de demostrar todas tus posibilidades en el terreno profesional en esta jornada, pero tendrás que actuar con inteligencia, porque no volverá a haber oportunidades en mucho tiempo.
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TAURO (21 abril - 20 mayo). No te permitas ni un momento de vacilación ni duda porque tu edad supuestamente supone para los demás una merma de capacidades. Sabes que tu preparación y determinación está muy por encima de eso.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). No permitas que los conflictos con la familia repercutan en tu vida de pareja. Aprovecha para delimitar campos y evitar futuras tormentas por las mismas causas. En el trabajo, mide bien tus pasos, un traspiés puede dar al traste con tus planes de futuro.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Has conseguido lo que esperabas en el trabajo y ahora es el momento de demostrar que estás a la altura de lo solicitado, y sacar adelante los proyectos encomendados. El amor puede darte muchas satisfacciones en el día de hoy.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Una vez conseguida tu propia estabilidad, ha llegado el momento de que pienses un poco más en las personas que tuviste cerca cuando lo necesitabas. Ahora es probable que a alguien le vengan muy bien tus ánimos.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Se avecina una racha muy positiva en lo económico. Por fin podrás concederte un capricho con el que soñabas desde hace tiempo. Surge un problema en tu lugar de trabajo que te ayudará a solucionar un familiar.
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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La familia añora tu alegría, buen humor y vitalidad que sabías transmitir y que has perdido en los últimos tiempos. Necesitas tiempo para volver a sorprender a los tuyos, y quizás unas pequeñas vacaciones junto a ellos serían la solución.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). No desesperes si las cosas no salen como deseas. Hay que ser más flexible y tolerante. En el amor, te sientes como en una nube, incapaz tomar tierra ni encontrar un lugar firme en donde centrar tus sentimientos. Tanta dispersión te produce ansiedad.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). No eres insensible a ciertas cosas y percibes cambios en ti mismo respecto a lo que te rodea, tal vez tengas la necesidad de reflexión para reconducir tu vida hacia algo que te satisfaga plenamente. Conflictos emocionales y profesionales requieren que tomes decisiones firmes.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Debes concentrarte en lo que realmente interesa de la vida. No es el momento de que muestres esa lejanía con la que pareces querer alejarte de los problemas que te rodean, en especial si se trata de cuestiones relacionadas con la salud.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Hay algunos asuntos del trabajo que llevan en tu mesa demasiado tiempo, mientras no afecten a tus jefes, no hay problema, pero si no es así, puedes comenzar a preocuparte. Te convendrá ahorrar algo de dinero.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Llegan acontecimientos clave para tu futuro profesional y, por muy antipática que te resulte la idea, necesitarás contar con el apoyo y la experiencia de algunos de tus compañeros. Haz de tripas corazón y mira por tus intereses.

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