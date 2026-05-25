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Con sorpresas: así sería la convocatoria de Honduras para amistoso ante Argentina

Varias sorpresas habría en la convocatoria de Honduras para el amistoso contra Argentina antes del Mundial.

Con sorpresas: así sería la convocatoria de Honduras para amistoso ante Argentina
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José Francisco Molina anunciará este martes 26 de mayo la convocatoria de la Selección de Honduras para el partido amistoso contra Argentina del sábado 6 de junio, en el College Station, Texas. Así podría ser la lista.
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Luis López - El portero del Real España tuvo un buen torneo con los aurinegros y regresaría a la Selección de Honduras ahora comandada por el español José Molina.
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Luis Ortiz - El portero y campeón como titular con el Motagua sería otro de los guardametas de la H para el juego amistoso contra Argentina.
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Edrick Menjívar - Portero titular del Olimpia y quien ha venido siendo el que defiende de la portería de la selección hondureña también entraría en la lista.
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Darlin Mencía - El lateral izquierdo que milita en el Montevideo Wanderers de Uruguay estará nuevamente en la selección catracha. Debutó contra Perú en España.
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Clinton Bennett - El defensor del Olimpia se ha ganado a pulso la titularidad en el albo, ha sido una de las revelaciones y estaría en la lista para el amistoso contra Argentina.
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Christopher Meléndez - Se acaba de coronar campeón con el Motagua, pieza fundamental en la defensa del equipo de Javier López para la conquista.
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Denil Maldonado - El defensor del Rubin Kazan de Rusia tendría su regreso a la selección de Honduras ante Argentina.
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Giancarlo Sacaza - Otro defensor que ha venido en alza con el Motagua y sería convocado por Molina para el amistoso contra Argentina.
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Joseph Rosales - El lateral izquierdo del Austin FC de la MLS de los Estados Unidos seguiría en la lista de la H
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Leonardo Posadas - Joven defensor que hasta junio pertenecerá al Hamburgo II de Alemania, sería una de las novedades en esta convocatoria.
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Luis Vega - El defesor del Motagua volviería a la H, ha recuperado su mejor nivel con los azules.
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Samuel Pozantes - Lateral derecho que ha sido revelación con el Platense, con quien marcó dos goles y sería una novedad en la H.
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Alejandro Reyes - Ha recuperado su mejor nivel con el Motagua, con quien se coronó campeón y sería convocado a la Selección de Honduras.
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Denis Meléndez - Volante que se ha adueñado en el medio campo del Motagua, por lo que despertó el interés de Molina para llevarlo al amistoso contra Argentina en College Station.
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Edwin Rodríguez - El habilidoso volante del Olimpia ha dejado atrás su lesión, terminó en buena forma con los leones y sería convocado por José Francisco Molina a la Bicolor.
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Jean Jack-Baptiste - Otro de los mejores volantes del torneo, ayudó a Real España a pelear por el título.
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Jefryn Macías - Jugador que se volvió fundamental en la conquista del título 20 del Motagua, tendría su oportunidad en la H para el amistoso contra la campeona del mundo, Argentina en el estado de Texas.
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Jorge Álvarez - El volante creativo, a quien ya conoce bien Molina, volvería a ser convocado para este importante amistoso, el cual será el segundo para el DT español al frente de la H.
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Kervin Arriaga - Llega de salvar la categoría en primera división con el Levante de España, un jugador que no puede faltar con Honduras para esta clase de partidos.
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Roberto Osorto - El volante del Real España sería la novedad en esta convocatoria de la selección de Honduras para el amistoso contra Argentina el 6 se junio en College Station.
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Michaell Chirinos - Ha recuperado su nivel en el Olimpia con quienes marcó cinco goles en el pasado Torneo Clausura 2026.
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Alenis Vargas - Dejó buenas sensaciones en el último partido de Honduras ante Perú, el atacante del Manisa FK se sumaría a la lista para el juego ante Argentina.
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Dereck Moncada - El nuevo delantero del F. C. Lugano de la Superliga de Suiza estaría nuevamente en la convocatoria de la H para el amistoso ante Argentina.
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Erick Puerto - El delantero del Platense tendría una nueva oportunidad en la selección de Honduras, ha sido uno de los delanteros más destacados en la Liga Nacional.
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Keyrol Figueroa - Sería otra de las novedades en esta lista de convocados de Honduras. El joven delantero del Liverpool sub-21 ya decidió jugar para la H.
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Luis Palma - Uno de los referentes en el ataque de la Selección de Honduras, llega de coronarse campeón con el Lech Poznan en la primera división de Polonia.
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Rigoberto Rivas - El delantero del Kocaelispor de Turquía sería nuevamente convocado a la Selección de Honduras.
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