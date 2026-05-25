Con sorpresas: así sería la convocatoria de Honduras para amistoso ante Argentina

José Francisco Molina anunciará este martes 26 de mayo la convocatoria de la Selección de Honduras para el partido amistoso contra Argentina del sábado 6 de junio, en el College Station, Texas. Así podría ser la lista.
Luis López - El portero del Real España tuvo un buen torneo con los aurinegros y regresaría a la Selección de Honduras ahora comandada por el español José Molina.
Luis Ortiz - El portero y campeón como titular con el Motagua sería otro de los guardametas de la H para el juego amistoso contra Argentina.
Edrick Menjívar - Portero titular del Olimpia y quien ha venido siendo el que defiende de la portería de la selección hondureña también entraría en la lista.
Darlin Mencía - El lateral izquierdo que milita en el Montevideo Wanderers de Uruguay estará nuevamente en la selección catracha. Debutó contra Perú en España.
Clinton Bennett - El defensor del Olimpia se ha ganado a pulso la titularidad en el albo, ha sido una de las revelaciones y estaría en la lista para el amistoso contra Argentina.
Christopher Meléndez - Se acaba de coronar campeón con el Motagua, pieza fundamental en la defensa del equipo de Javier López para la conquista.
Denil Maldonado - El defensor del Rubin Kazan de Rusia tendría su regreso a la selección de Honduras ante Argentina.
Giancarlo Sacaza - Otro defensor que ha venido en alza con el Motagua y sería convocado por Molina para el amistoso contra Argentina.
Joseph Rosales - El lateral izquierdo del Austin FC de la MLS de los Estados Unidos seguiría en la lista de la H
Leonardo Posadas - Joven defensor que hasta junio pertenecerá al Hamburgo II de Alemania, sería una de las novedades en esta convocatoria.
Luis Vega - El defesor del Motagua volviería a la H, ha recuperado su mejor nivel con los azules.
Samuel Pozantes - Lateral derecho que ha sido revelación con el Platense, con quien marcó dos goles y sería una novedad en la H.
Alejandro Reyes - Ha recuperado su mejor nivel con el Motagua, con quien se coronó campeón y sería convocado a la Selección de Honduras.
Denis Meléndez - Volante que se ha adueñado en el medio campo del Motagua, por lo que despertó el interés de Molina para llevarlo al amistoso contra Argentina en College Station.
Edwin Rodríguez - El habilidoso volante del Olimpia ha dejado atrás su lesión, terminó en buena forma con los leones y sería convocado por José Francisco Molina a la Bicolor.
Jean Jack-Baptiste - Otro de los mejores volantes del torneo, ayudó a Real España a pelear por el título.
Jefryn Macías - Jugador que se volvió fundamental en la conquista del título 20 del Motagua, tendría su oportunidad en la H para el amistoso contra la campeona del mundo, Argentina en el estado de Texas.
Jorge Álvarez - El volante creativo, a quien ya conoce bien Molina, volvería a ser convocado para este importante amistoso, el cual será el segundo para el DT español al frente de la H.
Kervin Arriaga - Llega de salvar la categoría en primera división con el Levante de España, un jugador que no puede faltar con Honduras para esta clase de partidos.
Roberto Osorto - El volante del Real España sería la novedad en esta convocatoria de la selección de Honduras para el amistoso contra Argentina el 6 se junio en College Station.
Michaell Chirinos - Ha recuperado su nivel en el Olimpia con quienes marcó cinco goles en el pasado Torneo Clausura 2026.
Alenis Vargas - Dejó buenas sensaciones en el último partido de Honduras ante Perú, el atacante del Manisa FK se sumaría a la lista para el juego ante Argentina.
Dereck Moncada - El nuevo delantero del F. C. Lugano de la Superliga de Suiza estaría nuevamente en la convocatoria de la H para el amistoso ante Argentina.
Erick Puerto - El delantero del Platense tendría una nueva oportunidad en la selección de Honduras, ha sido uno de los delanteros más destacados en la Liga Nacional.
Keyrol Figueroa - Sería otra de las novedades en esta lista de convocados de Honduras. El joven delantero del Liverpool sub-21 ya decidió jugar para la H.
Luis Palma - Uno de los referentes en el ataque de la Selección de Honduras, llega de coronarse campeón con el Lech Poznan en la primera división de Polonia.
Rigoberto Rivas - El delantero del Kocaelispor de Turquía sería nuevamente convocado a la Selección de Honduras.