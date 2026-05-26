Joven anuncia final de noviazgo con futbolista hondureño: "Se metió con otra"

Linda joven ha revelado el fin de su relación con famoso futbolista hondureño y ha revelado que la ruptura se debió debido a una infidelidad.
Mediante sus redes sociales oficiales, la chica ha destapado que volvió a la soltería luego de que supuestamente descubrió que el futbolista le fue infiel.
La chica a la que nos referimos es Meylin Cárdenas, quien ha destapado estar soltera tras ponerle fin a noviazgo con famoso goleador hondureño.
Meylin Cárdenas cuenta con más de 101 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y sus declaraciones sobre el final del noviazgo con jugador hondureño estremece las redes sociales.
La joven en su momento participó como pomponera de la Selección de Tiktokers de Honduras.
La hermosa joven hondureña mantuvo una relación sentimental con el delantero Alenis Vargas y hoy sorpresivamente se conoció de que la misma llegó a su fin.
En sus redes sociales, Meylin Cárdenas en primera instancia emitió comunicado para anunciar el fin de su relación con Alenis Vargas: "Quiero cerrar este tema de la manera más tranquila y respetuosa posible. La relación que tuve con esa persona ya terminó, y aunque en su momento fui feliz y genuina con lo que sentí, entiendo que hoy cada quien está siguiendo su camino por separado", comenzó diciendo.
"Por eso, les agradecería mucho que dejaran de enviarme videos, fotos o cualquier cosa relacionada con lo que él hace ahora o con quién decide compartir su vida. Lo que pasó después de nuestra despedida ya no me corresponde, y sinceramente tampoco es algo en lo que quiera enfocarme", declaró la joven Cárdenas.
"Yo estoy eligiendo mi paz, mi bienestar y continuar adelante de la forma más sana posible. Y así como respeto su proceso y sus decisiones, espero también se respete el mío", fue el comunicado de Meylin Cárdenas.
Posteriormente, ella lanzó fuente acusaciones sobre Alenis Vargas al extremo de señalarlo de serle infiel: "Él me prohibía muchas cosas. Alenis no puede quejarse; yo fui una buena novia. ¿Vos creés que se arrepienta?".
"Yo sería tan pende... que si me buscaba le decía que sí, pero ya no. Yo ya no lo voy a buscar; lo aceptaba si me escribía en los primeros días. No me importaba si me mentía o no", dijo de forma contundente Meylin en su cuenta oficial de Tik Tok.
La chica denunció en sus redes sociales a Alenis Vargas: "Él me decía: 'Si te veo con otro, te mato'. Y él fue el que se metió con otra", dijo.
"Alenis ya no me va a buscar. Mi conciencia no estaría tranquila. No sé por qué lo hizo; si él lo quiso así, ni modo", cerró diciendo.
La hermosa Meylin es toda una influencer en Honduras ya que roza los 100 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.
Las declaraciones de la chica han causado revuelo en las redes sociales.