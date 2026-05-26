Xavi en la mira: Histórico de Europa lo quiere y podría regresar como técnico

Luego de su salida del Barcelona, el entrenador Xavi Hernández ha estado fuera de los banquillos y ahora ya se habla de su posible regreso.
El español salió en la temporada 2023-2024 y desde entonces ha sido colocado en varios equipos de Europa.
Sin embargo, Xavi se ha mantenido al margen. Ahora, el español está en la mira de otro gigante de Europa, uno que se acaba de quedar sin entrenador.
Y es que, un histórico club de Italia tiene a Xavi Hernández como uno de los favoritos para sentarse en el banquillo.
Según el Corriere dello Sport, se trata del preferido de Zlatan Ibrahimovic para el AC Milán, esto luego de que el equipo anunciara el despido de Allegri.
Pero, no es la única opción, ya que informa EFE que además de Xavi, el Milan tiene la vista puesta el entrenador español Andoni Iraola.
Junto con Xavi Hernández suenan como posibles sustitutos de Massimiliano Allegri, según adelantaron este martes medios locales.
La directiva del conjunto 'rossonero' trabaja ya en la búsqueda de un nuevo técnico para liderar el próximo proyecto deportivo después de que Allegri fuera destituido el pasado lunes tras una temporada irregular en la que no lograron clasificar a la Liga de Campeones.
El Milan anunció la destitución de Allegri tras una temporada que el propio club calificó de fracaso inequívoco, después de quedar fuera de la próxima Liga de Campeones y finalizar quinto en la Serie A.
Los propietarios, el fondo estadounidense RedBird Capital Partners, comunicaron también la salida del director ejecutivo Giorgio Furlani, del director deportivo Igli Tare y del director técnico Geoffrey Moncada, en el marco de una "profunda reorganización" del área deportiva.
Esta decisión se produce apenas un año después de que Allegri regresara al banquillo 'rossonero', al que ya había dirigido entre 2011 y 2014.
El club maneja varios nombres para el banquillo, aunque ganan fuerza las opciones de Iraola, que completó una destacada temporada al frente del Bournemouth en la Premier League y decidió no renovar su contrato.
Y en un escenario más complejo, aparece el nombre de Xavi, sin equipo desde su salida del Barcelona.
Desde Italia describen a Xavi como “un entrenador muy ofensivo, con poco énfasis en la defensa, que busca un juego abierto y espectacular, basado en la velocidad y el pase”.
Los medios italianos informan que Xavi es uno de los nombres sobre la mesa, aunque no parte como favorito, el AC Milan lo tiene en la mira para una posible llegada a sus banquillos.
Zlatan Ibrahimovic ha sido el único en mantener su cargo tras varios despidos y sería el más interesado en que llegue Xavi al banquillo.