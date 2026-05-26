Giro inesperado con Lewandowski tras salir del Barcelona: "Un fichaje fantástico"

Sorpresa. El futuro de Robert Lewandowski podría dar un giro inesperado luego de confirmarse su adiós en el Barcelona.
El delantero polaco disputó su último partido con los azulgranas el pasado sábado 23 de mayo ante el Valencia, por lo que las ofertas ya han empezado a surgir.
Se habla de posibles destinos como el AC Milan, Arabia Saudita o la MLS, esta última tomando mayor fuerza tras su adiós el pasado fin de semana.
Lo cierto es que tener a Lewndowski es garantía de gol y los equipos saben de capacidad para liderar en la ofensiva, tal y como lo hizo en las últimas temporadas con los azulgranas.
El último en mostrar interés público por quedarse con los servicios del polaco, es un inesperado equipo de la MLS.
En las últimas semanas tomó fuerza la posibilidad de que el atacante continúe su carrera en la MLS, específicamente con el Chicago Fire.
Sobre este tema se pronunció el entrenador del conjunto estadounidense, Gregg Berhalter, quien dejó clara la postura del club.
“Puedo hablar abiertamente porque ya no pertenece al Barcelona, o dejará de hacerlo en los próximos días, y es un futbolista que nos interesa incorporar”, declaró el estratega.
“La comunidad polaca, y no solo ella, sino toda la comunidad de Chicago, apoya este traspaso. Creemos que es un fichaje fantástico para el club, la ciudad y la liga”, expresó sobre el polaco.
Berhalter también reconoció que un jugador de la talla de Lewandowski seguramente cuenta con varias opciones sobre la mesa.
“No creo que nosotros seamos los únicos interesados. Es lógico pensar que un futbolista de su nivel tenga diferentes ofertas. Hemos mantenido conversaciones constantes tanto con él como con las personas que lo representan”, explicó.
Por último, destacó el impacto que tendría la llegada del experimentado goleador al plantel del Chicago Fire. “Un jugador de esa categoría siempre eleva el nivel del equipo. Contamos con una ofensiva muy competitiva y sumar a alguien como Lewandowski solo nos haría más fuertes, queremos ficharlo”, concluyó.
El polaco se encuentra como agente libre tras finalizar su contrato con la institución azulgrana, donde estuvo liderando en la ofensiva tras salir del Bayern Múnich.
Lewandowski se marchó del Barcelona tras cuatro temporadas en las que ha marcado 119 goles en 192 partidos -a falta de una jornada-, y ha contribuido a ganar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Es el décimocuarto máximo goleador de la historia del club.
Aunque más allá de los números, Lewandowski ha liderado desde el ejemplo y ha sido un referente de profesionalidad dentro y fuera del campo para una plantilla joven.