Bad Bunny se une a “Toy Story 5” con un nuevo personaje

Bad Bunny continúa ampliando su presencia en la industria del entretenimiento y ahora formará parte del universo de "Toy Story 5", la nueva entrega de la exitosa franquicia de Pixar.
El artista urbano fue confirmado como integrante del elenco de voces de la película, donde interpretará a un personaje llamado “Pizza with Sunglasses”.
Según la producción, el personaje es descrito como alguien “sin esfuerzo cool y misterioso” y forma parte de un grupo de juguetes olvidados que habitan en un cobertizo abandonado.
La participación del cantante se anunció junto al lanzamiento del tráiler final de la cinta y la apertura oficial de la preventa de boletos para su estreno en América Latina.
La nueva película llegará a los cines de la región el próximo 18 de junio y reunirá nuevamente a varios de los personajes más emblemáticos de la saga.
Entre ellos regresan Woody y Buzz Lightyear, interpretados nuevamente por Tom Hanks y Tim Allen, respectivamente.
El elenco también incluye a Alan Cumming, quien dará voz a “Evil Bullseye”, una versión alternativa y cómica del tradicional caballo de Woody. La dirección de la cinta está a cargo de Andrew Stanton, reconocido por películas como “WALL-E” y “Finding Nemo”, junto a la codirectora Kenna Harris.
El tráiler revela además el conflicto principal de la historia, centrado en la llegada de “Lilypad”, una tablet inteligente con forma de rana que modifica la dinámica entre Bonnie y sus juguetes.
De acuerdo con Stanton, el personaje no busca representar a una villana tradicional, sino reflejar la evolución tecnológica y la relación actual de los niños con los dispositivos electrónicos.
La producción también incorporará nuevos personajes tecnológicos y continuará explorando el choque entre los juguetes clásicos y la tecnología moderna, en una historia que combinará nostalgia, humor y nuevas dinámicas dentro del universo de “Toy Story”.