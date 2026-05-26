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Bad Bunny se une a “Toy Story 5” con un nuevo personaje

Bad Bunny formará parte de “Toy Story 5” al interpretar a un nuevo personaje dentro de la esperada película animada de Pixar

Bad Bunny se une a “Toy Story 5” con un nuevo personaje
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Bad Bunny continúa ampliando su presencia en la industria del entretenimiento y ahora formará parte del universo de "Toy Story 5", la nueva entrega de la exitosa franquicia de Pixar.

 Foto: Disney Pixar
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El artista urbano fue confirmado como integrante del elenco de voces de la película, donde interpretará a un personaje llamado “Pizza with Sunglasses”.

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Según la producción, el personaje es descrito como alguien “sin esfuerzo cool y misterioso” y forma parte de un grupo de juguetes olvidados que habitan en un cobertizo abandonado.
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La participación del cantante se anunció junto al lanzamiento del tráiler final de la cinta y la apertura oficial de la preventa de boletos para su estreno en América Latina.

 EFE/ Octavio Guzmán
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La nueva película llegará a los cines de la región el próximo 18 de junio y reunirá nuevamente a varios de los personajes más emblemáticos de la saga.

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Entre ellos regresan Woody y Buzz Lightyear, interpretados nuevamente por Tom Hanks y Tim Allen, respectivamente.

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El elenco también incluye a Alan Cumming, quien dará voz a “Evil Bullseye”, una versión alternativa y cómica del tradicional caballo de Woody. La dirección de la cinta está a cargo de Andrew Stanton, reconocido por películas como “WALL-E” y “Finding Nemo”, junto a la codirectora Kenna Harris.

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El tráiler revela además el conflicto principal de la historia, centrado en la llegada de “Lilypad”, una tablet inteligente con forma de rana que modifica la dinámica entre Bonnie y sus juguetes.

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De acuerdo con Stanton, el personaje no busca representar a una villana tradicional, sino reflejar la evolución tecnológica y la relación actual de los niños con los dispositivos electrónicos.

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La producción también incorporará nuevos personajes tecnológicos y continuará explorando el choque entre los juguetes clásicos y la tecnología moderna, en una historia que combinará nostalgia, humor y nuevas dinámicas dentro del universo de “Toy Story”.

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