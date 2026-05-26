Sorpresas en la “H”: debutantes y regresos para medirse a Argentina

La Selección de Honduras presentó una lista cargada de sorpresas para enfrentar a la campeona del mundo, Argentina.
La gran sorpresa de la convocatoria es la presencia de Cristian Canales, quien hizo un gran campeonato con el Choloma y logró consolidarse tanto en el club. José Francisco Molina no ha dudado en llamarlo para ser parte de este nuevo proceso.
David Ruiz (Inter Miami). El mediocampista hondureño vuelve a una convocatoria de la H tras estar ausente por varios meses.
El hondureño no entraba en una convocatoria con Honduras tras la lesión que sufrió el 9 de septiembre en el partido eliminatorio ante Nicaragua. El catracho volverá a la H y tendrá su primera concentración con José Molina.
Darlin Mencía (Montevideo Wanderers). El lateral izquierdo sigue gustando mucho a José Franciso Molina y se ha consolidado en la zaga defensiva.
Recordemos que Mencías fue el encargado de empatar el partido pasado ante Perú en el 90+5 en el primer partido de la era de José Francisco Molina.
Exon Arzú (Real España): El extremo de la máquina tuvo un excelente campeonato y fue uno de los más determinantes para que el Real España fuera líder del clausura.
Exon Arzú anotó 3 goles en el campeonato y es importante mencionar que está en préstamo con el Real España. Fichó con el equipo de Jeaustin Campos tras pasar por las filas del Houston Dynamo de la MLS.
Dereck Moncada (Lugano): Tenía la posibilidad al campamento que iba a tener la selección sub-20 a España, sin embargo, José Franciso Molina lo prefiere tener en la H.
Del mismo modo, por su recién llegada al club Lugano de Suiza y que el club no lo prestara para que tuviera minutos en la preparación. Al final la H y Lugano llegaron a un acuerdo para que tuviera participación.
Jefry Miranda, quien estuvo en Marathón y ahora en Génesis Policía, es otra de las grandes sorpresas que hay en el ataque de la selección de Honduras.
Jeffry Miranda, de 23 años, anotó 2 goles en la temporada con el equipo canino y fue titular en casi todos los partidos. Disputó más de 1908 minutos en 37 partidos jugados, contando el Apertura y Clausura.
Keyrol Figueroa (Liverpool U-21) es sin duda alguna la SORPRESA MAYOR en la selección de Honduras de José Francisco Molina.
El hijo de la leyenda de Maynor Figueroa vestirá por primera vez la camiseta de la selección de Honduras. José Francisco Molina lo ha llamado a solo dos semanas de ser elegido. Sin duda alguna los ojos estarán puestos en la estrella del Liverpool