Mundial 2026: grandes estrellas internacionales ausentes en las listas oficiales

El Mundial 2026 ya genera debate incluso antes de comenzar, con la revelación de las convocatorias oficiales de las selecciones participantes.
El Mundial 2026 está cada vez más cerca y varias selecciones ya han comenzado a revelar sus convocatorias oficiales para la máxima cita del fútbol.
En los últimos días, distintas selecciones han dado a conocer sus listados, generando expectativa y debate entre los aficionados.
Las nóminas presentadas han dejado más de una sorpresa, especialmente por la ausencia de varias figuras reconocidas a nivel mundial.
Dean Huijsen fue una de las ausencias que más sorprendió en la convocatoria de España para el Mundial 2026.
Robin Le Normand tampoco fue incluido en la convocatoria de España para disputar la Copa del Mundo 2026.
Dani Carvajal es otra de las bajas sensibles de España para el Mundial 2026. El experimentado lateral derecho no estará presente en la cita mundialista, situación que ha causado sorpresa por su trayectoria y experiencia.
Harry Maguire quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026.
Trent Alexander-Arnold no fue convocado por Inglaterra para disputar el Mundial 2026. La decisión del seleccionador inglés sorprendió debido a la calidad y el talento ofensivo del lateral del Liverpool.
Phil Foden también quedó fuera de la lista definitiva de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026. La ausencia del atacante ha sido una de las más comentadas por los aficionados y la prensa internacional
Cole Palmer no logró entrar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026. El joven futbolista atraviesa un gran momento, pero finalmente no fue incluido en el listado final.
Eduardo Camavinga fue una de las ausencias destacadas de Francia para el Mundial 2026.
Khéphren Thuram tampoco fue convocado por Francia para disputar la Copa del Mundo 2026. El mediocampista quedó fuera de la nómina definitiva pese a ser considerado una de las promesas del fútbol francés.
Randal Kolo Muani no formará parte de la selección de Francia en el Mundial 2026. El delantero fue una de las sorpresas negativas de la convocatoria final del combinado.
Joao Pedro no fue convocado por Brasil para disputar el Mundial 2026. La ausencia del atacante brasileño ha generado opiniones divididas entre los seguidores de la “Canarinha”.
Rafael Santos Borré quedó fuera de la convocatoria de Colombia para el Mundial 2026. El delantero cafetero no logró entrar en la lista final y su ausencia ha causado sorpresa entre los aficionados colombianos.