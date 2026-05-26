La hipótesis que maneja la Policía tras la masacre en La Lima

La portavoz policial en la zona norte, Dania Cruz, informó que las víctimas mortales fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18 años.
Además, una quinta persona resultó gravemente herida y permanece hospitalizada bajo atención médica. Hasta el momento la identidad de la persona se desconoce.
Según las investigaciones preliminares, varios hombres armados llegaron hasta tres viviendas de la colonia y atacaron a las víctimas de manera inmediata, de acuerdo con testimonios recabados por las autoridades.
La vocera policial detalló que una de las víctimas tenía antecedentes policiales relacionados con microtráfico, por lo que una de las principales hipótesis apunta a una posible disputa vinculada al tráfico de drogas.
“Podemos mencionar que es un tema de tráfico de drogas, una riña o disputa de territorio, pero serán las investigaciones futuras las que reafirmarán”, expresó Cruz.
Las autoridades también informaron que buscan dos vehículos vinculados al caso: un automóvil color gris y un pick up blanco, los cuales habrían sido utilizados por los atacantes.
Asimismo, equipos de investigación realizan inspecciones y verificaciones de cámaras de vigilancia de la zona para obtener características de la vestimenta y posibles rutas de escape de los sospechosos.
La masacre genera alarma entre los habitantes de La Lima, mientras la Policía continúa con los operativos para esclarecer el múltiple crimen.
Este nuevo hecho violento ocurre pocos días después de otras masacres registradas en Honduras, entre ellas la ocurrida en Trujillo, Colón, donde murieron al menos 20 personas.