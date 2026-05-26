Así quedó el mercado Galindo tras el feroz incendio que dejó heridos y severos daños

Un incendio de grandes proporciones arrasó durante la madrugada de este martes varios locales del mercado Galindo, en Comayagüela, dejando severos daños materiales, cuantiosas pérdidas y decenas de comerciantes sin sustento.
El siniestro se propagó rápidamente entre los negocios ubicados en la zona comercial, lo que obligó a una amplia movilización del Cuerpo de Bomberos para contener las llamas y evitar que el fuego alcanzara otros establecimientos cercanos.
De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, al menos 35 puestos de venta y tres bodegas fueron consumidos por el incendio, reduciendo a escombros gran parte del área afectada.
Entre los espacios dañados figuraban locales donde se almacenaban medicamentos y diferentes tipos de mercadería, situación que agravó las pérdidas para los propietarios de los negocios.
Durante las labores de emergencia, equipos de rescate evacuaron a cuatro personas que habían quedado atrapadas en la parte superior de uno de los edificios cercanos al mercado.
Entre las personas rescatadas se encontraban dos menores de edad y dos adultos, quienes fueron puestos a salvo sin presentar heridas de gravedad, según informaron los socorristas.
El operativo de control del incendio también dejó a dos miembros del Cuerpo de Bomberos lesionados mientras combatían las llamas en medio de las altas temperaturas y el humo intenso.
Uno de los elementos resultó afectado por intoxicación debido a la inhalación de humo, mientras que otro sufrió una herida provocada por un objeto cortante durante las labores de rescate y remoción.
Ambos bomberos fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde recibieron atención médica especializada.
Las llamas se extendieron entre la sexta y séptima avenida de Comayagüela, lo que obligó al cierre del tránsito vehicular y al acordonamiento de la zona para evitar riesgos a peatones y conductores.
El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid, informó que las tareas para controlar completamente el incendio se prolongaron durante más de siete horas y requirieron apoyo logístico de distintas instituciones para abastecer de agua a las unidades contra incendios.
Mientras continúan las labores de enfriamiento y evaluación de daños, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas del siniestro. Además, advirtieron que varias estructuras quedaron debilitadas por el fuego, por lo que recomendaron a la población evitar ingresar al área afectada por motivos de seguridad.