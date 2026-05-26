Revelan identidades de víctimas del múltiple crimen en colonia Filadelfia de La Lima

Cuatro personas murieron y una más resultó herida durante dos ataques armados registrados la noche del lunes en la colonia Filadelfia, del municipio de La Lima, Cortés.
Las víctimas fallecidas fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18 años.
Las autoridades no han revelado hasta el momento la identidad de la persona que sobrevivió al ataque y que permanece hospitalizada bajo atención médica.
De acuerdo con los informes preliminares, el primer hecho violento ocurrió dentro de una vivienda de la colonia Filadelfia, donde una pareja fue atacada a disparos por sujetos armados.
Minutos después, agentes policiales localizaron los cuerpos sin vida de otras dos personas en calles cercanas del mismo sector.
La persona herida fue auxiliada por miembros de la Policía Nacional y trasladada de emergencia a un centro asistencial privado para recibir tratamiento médico.
Elementos policiales acordonaron varias áreas de la colonia mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento de los cuerpos e iniciaba las diligencias correspondientes.
Equipos de investigación también recolectaron indicios en la escena con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los ataques armados.
Las autoridades informaron que una de las hipótesis que se maneja es la posible participación de estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas que operan en la zona norte del país.
Este hecho violento ocurre días después de otras masacres registradas en Honduras, entre ellas las ocurridas en Trujillo, Colón, y Corinto, Omoa. Según registros policiales, en lo que va de 2026 ya suman 13 masacres en Honduras.