Drake supera histórica marca de Michael Jackson en la música

Drake volvió a hacer historia en la industria musical al superar un récord que durante décadas perteneció a Michael Jackson dentro de la lista Billboard Hot 100.
El artista canadiense alcanzó su decimocuarto sencillo en el primer lugar de la reconocida clasificación gracias al debut de “Janice STFU” en la posición número uno.
Con esta cifra, Drake se convirtió oficialmente en el artista masculino solista con más canciones número uno en la historia del Billboard Hot 100, dejando atrás la marca que mantenía el llamado “Rey del Pop”.
El logro representa un nuevo capítulo dentro de la carrera del intérprete, quien en los últimos años se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del streaming y la música urbana internacional.
Además del récord principal, Drake consiguió otra marca histórica al colocar 42 canciones simultáneamente dentro del Hot 100 en una sola semana. La cifra superó el récord anterior de 37 temas establecido recientemente por Morgan Wallen, ampliando aún más el dominio del canadiense en las plataformas digitales y los listados musicales.
El rapero también se convirtió en el primer artista en superar las 400 entradas acumuladas en el Billboard Hot 100 a lo largo de toda su trayectoria profesional.
La clasificación elaborada por Billboard toma en cuenta reproducciones en streaming, difusión radial, ventas físicas y descargas digitales en Estados Unidos, por lo que es considerada uno de los principales indicadores de éxito comercial en la música.
Estos nuevos récords llegan en medio de uno de los momentos más activos de la carrera de Drake, luego del lanzamiento de tres álbumes el pasado 15 de mayo.
Entre las producciones se encuentra “Iceman”, proyecto que el cantante promocionó durante casi dos años mediante avances y transmisiones en vivo antes de su estreno oficial.
Horas antes de publicar ese material, Drake sorprendió nuevamente a sus seguidores al anunciar otros dos álbumes titulados “Maid of Honour” y “Habibti”, una etapa de alta productividad y fuerte impacto en las listas internacionales.