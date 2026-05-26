Jorge Ortiz de Pinedo impacta con triste mensaje

A sus 78 años de edad, Jorge Ortiz de Pinedo, es considerado uno de los comediantes más importantes de la televisión mexicana.
A lo largo de su carrera ha colaborado en proyectos como "La escuelita VIP", "Una familia de diez", "Doctor Cándido Pérez" y "Cero en conducta", por lo que su reciente publicación generó mucha tristeza.
Jorge Ortiz de Pinedo subió un mensaje en su cuenta en Instagram para informar la muerte de Javier Coello Trejo, también conocido como "El fiscal de hierro". Varias celebridades le externaron todo su apoyo.
En la publicación, realizada ante sus más de 200 mil seguidores, el protagonista de "Una familia de diez" subió una fotografía de Javier Coello Trejo "El fiscal de hierro". La imagen fue acompañada por un desgarrador mensaje.
Expresando su dolor, Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que el país le debe mucho a Javier Coello Trejo. El actor confesó que nunca olvidará a "El fiscal de hierro" y lo recordará con mucho cariño.
"Con profundo dolor me entero de la partida del licenciado Javier Coello Trejo. Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado. El país te debe mucho, y quienes tuvimos la fortuna de conocerte, convivir contigo y vibrar con tu energía, nunca podremos olvidarte. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, hermano querido", escribió.
Ante el anuncio que dio Jorge Ortiz de Pinedo, sus seguidores le brindaron su apoyo, recordando el gran trabajo que hizo el abogado, Javier Coello Trejo.
Jorge Ortiz de Pinedo es un famoso actor, comediante y productor que ha realizado gran parte de su carrera en los pasillos de Televisa.
El actor de 78 años de edad ha destacado por sus actuaciones en "La escuelita VIP", "Una familia de diez", "Doctor Cándido Pérez" y "Cero en conducta".
Jorge Ortiz de Pinedo es considerado una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento latinoamericano gracias a su extensa trayectoria en la televisión, el teatro y la comedia. Su carisma, sentido del humor y cercanía con el público lo convirtieron durante décadas en uno de los rostros más admirados de la pantalla, ganándose el cariño de varias generaciones que crecieron viendo sus exitosos programas y personajes.