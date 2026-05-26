Jorge Ortiz de Pinedo impacta con triste mensaje

Jorge Ortiz de Pinedo es considerado una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento latinoamericano gracias a su extensa trayectoria en la televisión, el teatro y la comedia. Su carisma, sentido del humor y cercanía con el público lo convirtieron durante décadas en uno de los rostros más admirados de la pantalla, ganándose el cariño de varias generaciones que crecieron viendo sus exitosos programas y personajes.