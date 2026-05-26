Más de 50 sitios de Honduras no tendrán luz este miércoles 27 de mayo

En el departamento de Atlántida, los cortes de energía programados afectarán amplios sectores de La Ceiba, Tela, Arizona y Esparta, incluyendo barrios, colonias, aldeas y comunidades rurales. Entre las zonas afectadas destacan Tela, Arizona y Esparta; además de Morazán, Yoro, específicamente en el sector Lean, Villas Elizabeth, colonia Venecia, Villas del Carmen, colonia El Edén, barrio El Sauce, aldea Lancetilla, barrio Miramar, barrio La Bolsa, barrio Hiland Creek Sur, colonia Grandt y colonia Nuevo Amanecer, Piedras Gordas, Cedros, Cabeza de Indio, Triunfo de la Cruz, Las Palmas, San Martín, 3 de Mayo Cedros, Matas del Atlántico, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburón, Sisama, San Francisco de Saco y Tiburones, San Alejo, Brisas de Lean, Santa María, La Suiza, El Empalme, Hilamo Nuevo, Hilamito, Hilamo Viejo, Mezapa, Mezapita y sectores cercanos a los generadores SEMSA, Mangungo y Mataras, San José de Texiguat, Nueva Florida, La Unión Santa Fe, Lempira, Buena Vista, La Yusa, El Coco, Santa Lucía, Mojimán, Cangelica Arriba y Abajo, San Juan Lempira, El Zapote, Las Delicias, Morazán y El Dorado.