Más de 50 sitios de Honduras no tendrán luz este miércoles 27 de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 27 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, las suspensiones de energía se registrarán de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. en sectores como la colonia Castaños Sur, colonia Argentina, colonia Linda Vista Este, centro comercial Galerías, Ministerio Público, Las Cumbres, Torre Alfa, Torre Belvedere, Grupo Terra y otras zonas aledañas. También estarán sin servicio la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Doral School y varias torres residenciales y corporativas de la capital.
Asimismo, en otras zonas de Tegucigalpa el servicio eléctrico permanecerá interrumpido de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en sectores como el Instituto Sagrado Corazón, Parque España, Torre Vitri, Torre Platinum, Torre Onyx, Torre Ámbar y Torre Sky. La medida también alcanzará parte del valle de San Francisco, Aldeas SOS, Santa Inés, la Central General de Trabajadores (CGT) y Rancho El Rincón.
En el occidente del país, los trabajos de mantenimiento afectarán de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. amplios sectores de Cofradía y Naco, entre ellos las colonias Vida Nueva, Santa Elena, Villas Campestre y Montelimar, así como comunidades de Quimistán, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo y Santa Cruz Minas. También se verán impactadas zonas industriales y productivas como Ingenio Chumbagua, Lear, Green Valley, Envasa 2 y la generadora Los Laureles, en Cuyagual.
Por otra parte, en San Pedro Sula los cortes se ejecutarán de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. en barrios y colonias como Morazán, Las Vegas, Esquipulas, Andalucía, colonia Ideal y colonia Modelo. La suspensión también incluirá el estadio Jaime Villegas, el campo Sergio Amaya y las instalaciones de Diacero.
Mientras tanto, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, la interrupción del suministro eléctrico está prevista de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en barrios y colonias como El Centro, Concepción, Bellavista, Suyapa, Capiro, San José, Los Pinos y Las Crucitas, además de sectores como Pueblo Quemado, Brazos Abiertos, Roberto Pineda y El Milagro.
En el departamento de Atlántida, los cortes de energía programados afectarán amplios sectores de La Ceiba, Tela, Arizona y Esparta, incluyendo barrios, colonias, aldeas y comunidades rurales. Entre las zonas afectadas destacan Tela, Arizona y Esparta; además de Morazán, Yoro, específicamente en el sector Lean, Villas Elizabeth, colonia Venecia, Villas del Carmen, colonia El Edén, barrio El Sauce, aldea Lancetilla, barrio Miramar, barrio La Bolsa, barrio Hiland Creek Sur, colonia Grandt y colonia Nuevo Amanecer, Piedras Gordas, Cedros, Cabeza de Indio, Triunfo de la Cruz, Las Palmas, San Martín, 3 de Mayo Cedros, Matas del Atlántico, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburón, Sisama, San Francisco de Saco y Tiburones, San Alejo, Brisas de Lean, Santa María, La Suiza, El Empalme, Hilamo Nuevo, Hilamito, Hilamo Viejo, Mezapa, Mezapita y sectores cercanos a los generadores SEMSA, Mangungo y Mataras, San José de Texiguat, Nueva Florida, La Unión Santa Fe, Lempira, Buena Vista, La Yusa, El Coco, Santa Lucía, Mojimán, Cangelica Arriba y Abajo, San Juan Lempira, El Zapote, Las Delicias, Morazán y El Dorado.