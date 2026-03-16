Así es Bonacca, el cayo donde vive casi todo Guanaja

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó en un comunicado que la repetición de elecciones en Guanaja fue suspendida debido a disturbios, toma de centros de votación y la falta de condiciones de seguridad para desarrollar el proceso. Según el comunicado, manifestantes tomaron al menos dos centros de votación, lo que impidió la instalación de las Juntas Receptoras de Votos y bloqueó el inicio de la jornada electoral en la isla.