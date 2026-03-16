Así es Bonacca, el cayo donde vive casi todo Guanaja

En el Caribe hondureño existe una isla donde casi todo ocurre en un espacio diminuto. En Guanaja, entre el 75 % y el 80 % de sus habitantes vive en Bonacca, un cayo de apenas 0.08 kilómetros cuadrados que se ha convertido en el corazón económico y social del municipio.
¿Por qué la gente vive en Cayo Bonacca y no en la isla principal? La población se concentró en Cayo Bonacca por razones históricas y prácticas: Los primeros pobladores de Guanaja eran pescadores y comerciantes que dependían del mar. Vivir en el cayo les permitía tener sus embarcaciones literalmente frente a sus casas.
Bonacca está ubicado dentro de una bahía protegida, lo que lo convirtió en un punto ideal para resguardar barcos de tormentas y huracanes.
Por otra parte, Guanaja es muy montañosa, cubierta de selva y con pocas zonas planas, lo que históricamente dificultó el establecimiento de poblados grandes.
Con el tiempo, el cayo se convirtió en el centro económico, escolar, religioso y comercial de la isla, lo que reforzó la concentración de habitantes. La isla de Guanaja tiene alrededor de 8,000 habitantes. Entre el 75% y el 80% vive en Cayo Bonacca.
¿Qué tamaño tiene Cayo Bonacca? Consta de una superficie aproximada: 0.08 km², que equivale a unas 8 hectáreas. Tiene unos 400 metros de largo por 150 metros de ancho aproximadamente. Por esa razón es considerado uno de los lugares más densamente poblados del Caribe.
Bonacca es tan compacto que: no hay carros, las calles son muy estrechas, y muchas casas están construidas sobre pilotes o pegadas al mar. Por eso muchos visitantes lo comparan con una pequeña “Venecia caribeña”.
Guanaja, una de las tres principales islas de Islas de la Bahía, es considerada la más montañosa del archipiélago hondureño. Sus paisajes combinan selva tropical, arrecifes de coral y pequeñas comunidades costeras que conservan un ritmo de vida tranquilo.
El poblado de Bonacca, cabecera de Guanaja, está construido sobre un pequeño islote frente a la isla principal. Sus casas coloridas y calles estrechas, donde no circulan vehículos, le han valido el apodo de “la Venecia de Honduras”. Todas las oficinas administrativas y de servicios están en Bonnaca.
A diferencia de otras islas caribeñas, Guanaja posee ríos y cascadas que nacen en sus montañas. Estas corrientes de agua dulce descienden entre la vegetación tropical y forman uno de los paisajes naturales más singulares de Honduras.
Desde las alturas de Guanaja se observan extensos arrecifes de coral que forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del mundo. Sus aguas cristalinas la convierten en un destino ideal para el buceo y el snorkel. En Savanna, Mitch y Mangrove sí hay calles y vehículos. Estas comunidades están en la isla grande.
El punto más alto de la isla es Michael Rock Peak, con unos 415 metros sobre el nivel del mar. Desde este mirador natural se pueden apreciar las colinas verdes, las lagunas y el intenso azul del Caribe hondureño.
La tranquilidad de Guanaja la distingue de otras islas más visitadas del Caribe. Sus comunidades conservan tradiciones pesqueras y una vida cotidiana ligada al mar, donde las lanchas siguen siendo el principal medio de transporte. La gran mayoría de habitantes son evaangélicos bautistas.
Las aguas que rodean Guanaja albergan arrecifes bien conservados, donde buzos encuentran peces tropicales, corales de múltiples formas y una biodiversidad marina que forma parte del gran ecosistema del Caribe occidental.
Según los registros históricos, Cristóbal Colón llegó cerca de Guanaja en 1502 durante su cuarto viaje al continente americano. En ese punto habría tenido contacto con comerciantes indígenas que navegaban por el Caribe.
En 2021, un incendio afectó gran parte del poblado de Bonacca, destruyendo viviendas y negocios. Con el esfuerzo de sus habitantes y apoyo externo, la comunidad comenzó un proceso de reconstrucción para recuperar su vida cotidiana.
Entre montañas, mar y arrecifes, Guanaja sigue siendo una de las joyas menos exploradas del Caribe hondureño. Su naturaleza intacta y su historia la convierten en un destino único dentro del archipiélago de Islas de la Bahía.
En Guanaja, el transporte cotidiano ocurre sobre el agua. Los llamados taxilanchas funcionan como taxis acuáticos que conectan Bonacca con comunidades de la isla principal y otros cayos cercanos, convirtiéndose en una pieza clave de la vida diaria.
Muchas personas que viven en comunidades de la isla principal viajan cada día en lancha hacia Bonacca para trabajar, hacer compras o realizar trámites, lo que mantiene un constante movimiento de embarcaciones entre los distintos sectores.
Bonacca funciona como el epicentro de la vida cotidiana en Guanaja: allí se concentran comercios, iglesias, hoteles y oficinas públicas, lo que convierte al pequeño cayo en el corazón urbano de la isla.
En 1998, el huracán Mitch se estacionó cerca de Guanaja y devastó gran parte de la isla. La tormenta destruyó viviendas, infraestructura y frenó el desarrollo turístico que comenzaba a surgir en ese momento.
Tras el desastre del huracán Mitch, algunos sobrevivientes se trasladaron a nuevos sectores como Brisas del Mitch, una comunidad que surgió para reconstruir la vida de quienes perdieron todo durante la tormenta.
Durante décadas, el turismo no fue la principal actividad económica de Guanaja. A pesar de su enorme potencial natural, la isla ha mantenido una economía basada en pesca, comercio local y servicios para sus habitantes. La isla ha pausado su desarrollo, ya que suplir los servicios básicos es un verdadero reto.
Después del incendio, la reconstrucción de Bonacca abrió el debate entre reconstruir como antes o modernizar la infraestructura, un desafío para una comunidad acostumbrada a su arquitectura tradicional sobre el mar. Una de las iglesias bautistas del cayo.
En 2021, un incendio devastó gran parte del cayo Bonacca. Las llamas se propagaron rápidamente entre las viviendas de madera y obligaron a cientos de habitantes a evacuar mientras la comunidad luchaba por contener el fuego.
Después del incendio, la reconstrucción de Bonacca abrió el debate entre reconstruir como antes o modernizar la infraestructura, un desafío para una comunidad acostumbrada a su arquitectura tradicional sobre el mar.
Aunque Guanaja tiene varias comunidades en la isla principal, la vida sigue girando alrededor de Bonacca y el mar. En esta isla caribeña, las lanchas, los muelles y los canales siguen marcando el ritmo de la cotidianidad.
El fin de semana, la escuela Cristóbal Colón de Guanaja fue incendiada luego de que un grupo se negara a entregarla como centro de votación, en medio de disturbios vinculados a la repetición de elecciones municipales en la isla.
El incendio ocurrió en un contexto de confrontación entre simpatizantes de los partidos Nacional y Liberal, quienes protagonizaron enfrentamientos en distintos sectores del municipio desde tempranas horas. La toma de centros de votación y el bloqueo del ingreso de maletas electorales impidieron el desarrollo normal de los comicios, dejando el proceso prácticamente paralizado en Guanaja.
La repetición de elecciones fue ordenada tras un empate técnico entre los candidatos a la alcaldía, una decisión que generó inconformidad y desató tensiones políticas entre sectores de la población. El CNE advirtió que el incendio en la escuela Cristóbal Colón agravó la crisis, y señaló que no existían garantías para proteger a votantes, personal electoral ni material, por lo que se decidió reprogramar las elecciones.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó en un comunicado que la repetición de elecciones en Guanaja fue suspendida debido a disturbios, toma de centros de votación y la falta de condiciones de seguridad para desarrollar el proceso. Según el comunicado, manifestantes tomaron al menos dos centros de votación, lo que impidió la instalación de las Juntas Receptoras de Votos y bloqueó el inicio de la jornada electoral en la isla.