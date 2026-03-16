Más de 100 zonas de Honduras estarán sin luz por ocho horas este martes 17 de marzo

En el occidente del país, específicamente en el municipio de Lepaera, Lempira, el corte energético se registrará de 8:20 de la mañana a 2:20 de la tarde, afectando el casco urbano y aldeas como Arenales, El Ocotillo, Buenos Aires, El Aguacatal, El Carmen, El Rosario, La Estancia, La Laguna del Pedernal, La Libertad, Tierra Colorada, Plan Grande y Cerritos I y II, además de otros caseríos cercanos. De igual manera, en el municipio de Las Flores se verán impactadas aldeas como Guanas y La Azomada.