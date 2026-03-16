Más de 100 zonas de Honduras estarán sin luz por ocho horas este martes 17 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 17 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Atlántida y Colón.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en este punto del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, la suspensión del servicio se registrará en un horario de 10:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre los sectores afectados destacan el Aeropuerto Toncontín, COCESNA, parte de la colonia 15 de Septiembre, parte de la colonia América, Altos de la colonia América, así como áreas cercanas al supermercado La Colonia #2, colonia San Luis, Camosa, Diario La Tribuna, La Mundial, Comercial Laeisz y colonia Rivas, además de zonas aledañas.
Asimismo, en el municipio de Manto, en el departamento de Olancho, los cortes de energía se extenderán de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando los municipios de Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile, junto con sus comunidades cercanas.
Las interrupciones también alcanzarán sectores de Peña Blanca, donde el servicio eléctrico se suspenderá de 7:50 de la mañana a 1:50 de la tarde. Entre los lugares impactados figuran el Centro Educacional Adventista (CEA), El Cielito, La Quebradita, Bijao, Kelepa, Cedral, Las Vegas, barrio San Juan, Los Laureles, Nueva Esperanza, San José de los Andes, Los Coquitos, El Novillo, Buenos Aires y la empresa American Pacific (AMPAC), entre otras comunidades.
En el occidente del país, específicamente en el municipio de Lepaera, Lempira, el corte energético se registrará de 8:20 de la mañana a 2:20 de la tarde, afectando el casco urbano y aldeas como Arenales, El Ocotillo, Buenos Aires, El Aguacatal, El Carmen, El Rosario, La Estancia, La Laguna del Pedernal, La Libertad, Tierra Colorada, Plan Grande y Cerritos I y II, además de otros caseríos cercanos. De igual manera, en el municipio de Las Flores se verán impactadas aldeas como Guanas y La Azomada.
En el norte del país, el municipio de Choloma registrará interrupciones de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando colonias como Los Castaños, Santa Lucía, Monte de Sinaí, 25 de Marzo y barrio Suyapa, además del parque industrial Las Flores y la empresa Demahsa (Maseca).
Por su parte, en el municipio de Tocoa, Colón, el corte de energía se realizará de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, impactando numerosos barrios y colonias como El Centro, Barrio Abajo, Buenos Aires, El Edén, La Esperanza, Las Flores, La Génesis, Miraflores, Los Laureles y el sector del Mall Megaplaza, así como aldeas cercanas como Guapinol, La Concepción, Ceibita, Zamora y La Bolsa.
Las interrupciones también abarcarán sectores de El Progreso, Tela y El Negrito, con suspensión del servicio de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando aldeas como Las Delicias, Toyos, El Naranjo, El Aguacate, Planes, Guaymon, La Colorada, Veracruz, Pajuiles, Mezapa y otras comunidades cercanas.
En La Ceiba y municipios vecinos, los cortes de energía se extenderán igualmente de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, impactando colonias como Los Bomberos, Miraflores, Atlante, Buenos Aires, Bantral, Los Portales, Solares Nuevos, así como sectores comerciales, hospitales y avenidas principales de la ciudad. También se verán afectados municipios como El Porvenir, San Francisco, La Masica y Esparta, junto a múltiples aldeas y comunidades rurales.
En otros sectores de la ciudad también resultarán afectados colonia Villa Linda, colonia Los Pinos, colonia Satélite, colonia Las Vegas, barrio Danto, colonia Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, colonia La Esperanza, colonia Yesenia Castillo, colonia Dantillo, Villas del Carmen, colonia Las Delicias, colonia San Martín, colonia Las Flores, colonia La Ponce, colonia Montecristo, colonia Ramón Leva (Barranco Chele), residencial San Gabriel, Leyde, colonia Palmira, residencial Quinta San Fernando y colonia Casa Blanca.
Además, el corte se extenderá a colonia Villa Santa Lucía, CRILA, Bajos de Palmira, colonia Trejo, colonia Universidad, colonia Los Fotógrafos, Vista al Mar, colonia El Búfalo, colonia Gracias a Dios, colonia Menonita, colonia 26 de Junio, Lomas de Palmira, colonia Rodas, colonia Armenia Bonito y la aldea Armenia Bonito.
Sectores del municipio de Arenal y la ciudad de Olanchito, en el departamento de Yoro, experimentarán interrupciones programadas en el suministro eléctrico de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, como parte de trabajos de mantenimiento en la red. En el municipio de Arenal, el corte afectará comunidades como Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2, Trojas 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte y El Cayo. También se verán impactadas aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y la colonia Guadalupe, además de sectores cercanos.
Por su parte, en Olanchito el corte abarcará numerosas aldeas y comunidades rurales. Entre ellas figuran Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Savana. Dentro del casco urbano de Olanchito, la interrupción del servicio alcanzará barrios y colonias como barrio El Centro, colonia Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, barrio La Estación, colonia Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre y 8 de Febrero.