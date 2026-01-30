Nuevos detalles salen a la luz: Catherine O’Hara no podía respirar

El mundo del espectáculo atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Catherine O’Hara a los 71 años, una noticia que generó desconcierto incluso entre quienes compartían proyectos recientes con la actriz.
En las primeras horas del viernes, equipos de emergencia acudieron a su vivienda ubicada en Brentwood, Los Ángeles, luego de que se reportara que O’Hara presentaba dificultad para respirar. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la llamada se recibió a las 4:48 de la madrugada, según un audio obtenido por TMZ.
La intérprete fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario en condición crítica, donde, horas después, se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la causa exacta de su muerte.
La sorpresa aumentó al conocerse que Catherine O’Hara estaba contemplada para integrarse al rodaje de la segunda temporada de la serie The Studio a mediados de enero, de acuerdo con fuentes cercanas a la producción.
Sin embargo, el equipo tuvo que modificar su planificación. “Reorganizaron la agenda para grabar escenas sin su personaje”, señaló una persona del set, quien también indicó que no existían reportes públicos sobre un estado de salud delicado.
El impacto emocional entre sus compañeros ha sido notable. Un miembro de la producción aseguró: “Su muerte es un shock total para todos en el set. Era la persona más querida”.
O’Hara fue uno de los pilares de la primera temporada de The Studio, estrenada en marzo de 2025, donde dio vida a una ejecutiva despedida que se reinventa como productora, un papel que le valió nominaciones a los Emmy, los SAG Awards y los Golden Globes.
A pesar de estar nominada a los Globos de Oro, la actriz no asistió a la ceremonia celebrada menos de dos semanas antes de su fallecimiento, un hecho que en su momento llamó la atención, ya que la serie fue una de las más destacadas de la gala.
Su última aparición pública ocurrió el 14 de septiembre de 2025, cuando posó junto a su esposo, Welch, en una fiesta de los Emmy organizada por Apple TV en West Hollywood. Días antes, había sido vista sonriente en un evento del Festival Internacional de Cine de Toronto.
Con más de cuatro décadas de carrera, Catherine O’Hara dejó una huella imborrable en títulos como Beetlejuice, Dick Tracy, After Hours y las dos primeras películas de Home Alone, además de conquistar a nuevas generaciones con Moira Rose en Schitt’s Creek y con su trabajo de voz en cintas animadas como “El extraño mundo de Jack” y “Vecinos invasores”.