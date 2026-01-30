  1. Inicio
Joven confiesa por qué le quitó la vida a su hermana de 14 años

Según allegados, las hermanas mantenían una relación cercana y frecuentemente se les veía juntas en videos compartidos en TikTok, pero una tragedia rompió ese vínculo

La muerte de una adolescente de 14 años, presuntamente a manos de su hermana, estremeció al sector Taína, San Francisco de Macorís, República Dominicana, mientras salen a la luz nuevos detalles sobre el hecho, ocurrido en medio de un conflicto familiar. Esto dijo la acusada sobre su supuesta participación en el crimen.

 Foto: Cortesía redes sociales
La víctima, identificada como Anelsy Ceballos de Jesús, de 14 años de edad, perdió la vida tras recibir un disparo durante un violento altercado ocurrido la noche del miércoles 28 de enero, un hecho que sacudió a toda la comunidad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

 Foto: Cortesía redes sociales
Horas después del suceso, la principal señalada, Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años y hermana mayor de la menor, se entregó de manera voluntaria a las autoridades en la ciudad de La Vega, luego de que la Policía Nacional emitiera un aviso de búsqueda en su contra.

 Foto: Cortesía redes sociales
Entre lágrimas y visiblemente afectada, la joven ofreció su versión de lo ocurrido, negando en todo momento haber actuado con la intención de causar daño a su hermana, con quien, según allegados, mantenía una relación cercana y a quien frecuentemente acompañaba en videos compartidos en TikTok.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las autoridades confirmaron que, además de la adolescente fallecida, Enmanuel Núñez Batista, de 20 años y pareja de la menor, resultó gravemente herido durante el incidente y permanece bajo atención médica, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

 Foto: Cortesía redes sociales
Fue hasta ese punto cuando Ankelsy reveló el motivo que, según su testimonio, desencadenó la tragedia: afirmó que todo ocurrió en medio de una discusión con su cuñado, a quien acusó de maltratar físicamente a su hermana menor. "Yo nunca quise hacerle daño a mi hermana, el disparo fue hacia él", aseguró entre lágrimas.

 Foto: Cortesía redes sociales
De acuerdo con su relato, la confrontación verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física, durante la cual resultó herida con un arma blanca, lo que aumentó la tensión y el caos en el lugar.

 Foto: Cortesía redes sociales
La joven sostuvo que, en medio del forcejeo, su hermana se interpuso de manera inesperada entre ambos, recibiendo el impacto de bala de forma accidental, un instante que, según dijo, cambió su vida para siempre.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las imágenes captadas por una cámara de seguridad forman parte de las pruebas que ahora analizan las autoridades, mientras se contrasta la versión ofrecida por la acusada con los elementos técnicos y testimoniales recabados.

 Foto: Cortesía redes sociales
El Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades penales, en un caso que ha provocado profunda consternación y ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar y sus consecuencias más trágicas.

 Foto: Cortesía redes sociales
