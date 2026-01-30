Joven confiesa por qué le quitó la vida a su hermana de 14 años

Fue hasta ese punto cuando Ankelsy reveló el motivo que, según su testimonio, desencadenó la tragedia: afirmó que todo ocurrió en medio de una discusión con su cuñado, a quien acusó de maltratar físicamente a su hermana menor. "Yo nunca quise hacerle daño a mi hermana, el disparo fue hacia él", aseguró entre lágrimas.