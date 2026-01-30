Una exministra, un economista y una exprimera dama disputan la presidencia de Costa Rica

La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica coloca a Fernández con un 44% de apoyo entre el electorado, seguida por Ramos y Dobles, con un 9%, mientras que los indecisos alcanzan el 28%. Los restantes 17 candidatos a la presidencia no llegan al 4% de intención de voto. En caso de que los candidatos no consigan el 40% de los votos válidos, habrá segunda ronda el próximo 5 de abril.