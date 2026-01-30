La amistad entre Catherine O’Hara y Macaulay Culkin que conmovió a Hollywood

El homenaje público de 2023. La profundidad de ese vínculo quedó especialmente expuesta en diciembre de 2023, cuando Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. O’Hara participó en la ceremonia con un discurso emotivo, en el que se describió a sí misma como su “madre falsa” (fake mom) y destacó el talento, la disciplina y la resiliencia del actor.