La amistad entre Catherine O’Hara y Macaulay Culkin que conmovió a Hollywood

La muerte de Catherine O’Hara, ocurrida el 30 de enero de 2026, dejó un profundo vacío en la industria del entretenimiento y reavivó el recuerdo de una de las amistades más entrañables de Hollywood: la que mantuvo durante décadas con Macaulay Culkin, su hijo ficticio en las películas Solo en casa (1990) y Solo en casa 2 (1992).
La relación entre ambos comenzó en el set de la exitosa saga dirigida por Chris Columbus, donde O’Hara interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin, el personaje que Culkin convirtió en un ícono cultural del cine familiar. La química que mostraron en pantalla se trasladó a la vida real y dio origen a un lazo afectivo que perduró más allá de las películas.
“Mamá” y “hijo” para siempre. Culkin reveló en diversas entrevistas que, cada vez que se reencontraban, él la saludaba cariñosamente llamándola “mamá”, a lo que O’Hara respondía abriendo los brazos y diciendo “hijo”. Con el paso del tiempo, este gesto se transformó en una tradición íntima que reflejaba la cercanía y el cariño que compartían.
Una figura de apoyo en su vida. La infancia de Macaulay Culkin estuvo marcada por conflictos familiares y una relación complicada con sus padres biológicos. En ese contexto, Catherine O’Hara fue percibida por seguidores y medios especializados como una figura materna constante, que lo acompañó en distintas etapas de su vida adulta y le brindó apoyo emocional lejos de los reflectores.
El homenaje público de 2023. La profundidad de ese vínculo quedó especialmente expuesta en diciembre de 2023, cuando Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. O’Hara participó en la ceremonia con un discurso emotivo, en el que se describió a sí misma como su “madre falsa” (fake mom) y destacó el talento, la disciplina y la resiliencia del actor.
Lágrimas y abrazo viral. Durante el discurso, Culkin no pudo contener las lágrimas. Al finalizar, ambos se fundieron en un abrazo que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue interpretado por el público como símbolo de una amistad genuina que se había mantenido por más de tres décadas.
El último adiós de Culkin. Tras el fallecimiento de O’Hara, Culkin publicó un mensaje de despedida en redes sociales. Con palabras breves y cargadas de emoción, escribió: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más”. El mensaje fue leído por miles de seguidores como una muestra del profundo impacto que la actriz tuvo en su vida personal..
La amistad entre O’Hara y Culkin siempre fue percibida como auténtica y conmovedora. Para los seguidores de Solo en casa, verlos conservar ese vínculo a lo largo de los años fue un recordatorio de que las relaciones creadas en la ficción pueden transformarse en lazos reales y duraderos.
Más allá de su papel como Kate McCallister, Catherine O’Hara fue una actriz versátil y querida, con una trayectoria que abarcó cine, televisión y doblaje. Su capacidad para transmitir calidez y humanidad en pantalla fue una de las razones por las que Culkin —y millones de espectadores— la consideraron una figura materna entrañable.
Aunque Catherine O’Hara ya no está físicamente, su relación con Macaulay Culkin permanecerá como una de las más emotivas del mundo del espectáculo. El afecto que se profesaron y los gestos públicos de apoyo forman parte de un legado emocional que seguirá vivo en la memoria colectiva.