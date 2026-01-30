Los personajes más icónicos de Catherine O'Hara en cine y TV

'Moira Rose en "Schitts Creek" - Moira fue interpretada por la actriz Catherine O'Hara durante los 80 episodios de la serie. Su trabajo como Moira cosechó grandes elogios, ganando varios premios por el papel, incluyendo cinco Premios de la Pantalla Canadiense consecutivos ; un Premio ACTRA ; un Premio de Comedia Canadiense; dos nominaciones al Primetime Emmy a Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia, ganando una en 2020; una nominación al Premio del Sindicato de Actores de Cine a Mejor Actuación Femenina en una Serie de Comedia; y un Globo de Oro en 2021.