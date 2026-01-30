Los personajes más icónicos de Catherine O'Hara en cine y TV

Catherine O'Hara, quien interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin en "Mi Pobre Angelito" ("Home Alone"); murió este 30 de enero a los 71 años de edad. La noticia fue confirmada por TMZ, aunque no se han revelado las causas.
Considerada por muchos una leyenda de la comedia en Estados Unidos, y como tal deja un legado de personajes que marcaron a varias generaciones, desde la madre de "Home Alone" a la excéntrica Moira Rose de "Schitt’s Creek", papel que le valió numerosos premios, entre ellos el Globo de Oro.
Kate McCallister en "Home Alone" - Kate era una madre cariñosa, aunque con sus defectos. Además de olvidarse de Kevin, su hijo mayor, Buzz, la convencía fácilmente.
Kate McCallister era la esposa de Peter McCallister y la madre de Buzz, Megan, Linnie, Jeff y Kevin McCallister .Trabajó en la industria de la moda como diseñadora de ropa. Este fue su rol más conocido, se consolidó como una icono de la infancia de millones de personas alrededor del mundo.
Delia Deetz en "Beetlejuice" - Para esta película del año 1988, dirigida por Tim Burton, fue elegida para interpretar a Delia Deetz, escultora de estatuas abstractas y madrastra despistada de una adolescente misántropa interpretada por Winona Ryder.
No solo estuvo en la película de 1988, también apareció en "Beetlejuice" del 2024; fue uno de los regresos más celebrados del filme, tanto por el peso nostálgico del personaje como por la fuerza que mantuvo en pantalla muchos años después del estreno original.
Sally en "The Nightmare Before Christmas" - Catherine O'Hara prestó su voz original al personaje de Sally en la película "The Nightmare Before Christmas" ("Pesadilla antes de Navidad") de 1993. Además de Sally, O'Hara también dio voz al personaje de Shock en la misma película.
Sally es uno de los personajes más sensibles y melancólicos del cine animado. Con una interpretación vocal sutil y emocional, le dio alma a una figura que hoy es símbolo de culto. Para muchos seguidores, Sally no sería Sally sin ella.
'Moira Rose en "Schitts Creek" - Moira fue interpretada por la actriz Catherine O'Hara durante los 80 episodios de la serie. Su trabajo como Moira cosechó grandes elogios, ganando varios premios por el papel, incluyendo cinco Premios de la Pantalla Canadiense consecutivos ; un Premio ACTRA ; un Premio de Comedia Canadiense; dos nominaciones al Primetime Emmy a Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia, ganando una en 2020; una nominación al Premio del Sindicato de Actores de Cine a Mejor Actuación Femenina en una Serie de Comedia; y un Globo de Oro en 2021.
Este personaje ficticio de la comedia canadiense, fue emitida por CBC y Pop de 2015 a 2020. Moira es presentada como la excéntrica exestrella de telenovelas, esposa de Johnny Rose y madre de sus hijos adultos, David y Alexis.