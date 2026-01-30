  1. Inicio
Gabinete de Nasry Asfura: rostros y cargos del nuevo equipo de Gobierno

Estos son los funcionarios que integran el gabinete presidencial de Nasry Asfura

1 de 15

En Casa Presidencial se oficializaron los nombramientos que conforman el gabinete del presidente Nasry Asfura. A continuación, conozca quiénes son los funcionarios clave que integrarán su equipo de Gobierno.

 Foto X @hnpresidencia
2 de 15

Juan Carlos García Medina asumió la Secretaría de la Presidencia.

 Foto X @hnpresidencia
3 de 15

Sulyenny Martínez Orozco Maldonado es la secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización.

 Foto X @hnpresidencia
4 de 15

Mireya Agüero de Corrales, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 Foto X @hnpresidencia
5 de 15

Luis Alonso Castro es el secretario Privado de la Presidencia.

Foto X @hnpresidencia
6 de 15

Emilio Enrique Hernández es el secretario de Finanzas.

 Foto X @hnpresidencia
7 de 15

Roberto Fernando Lagos es el presidente del Banco Central de Honduras (BCH).

 Foto X @hnpresidencia
8 de 15

Gerardo Alfonso Fajardo Hernández es el secretario de Administración Financiera Presidencial y también Comisionado Nacional de CONDEPOR.

 Foto X @hnpresidencia
9 de 15

Ivette Areli Argueta Padilla es la secretaria de Educación.

 Foto X @hnpresidencia
10 de 15

Fernando Puerto Castro es el secretario de Trabajo.

 Foto X @hnpresidencia
11 de 15

Andrés Ehrler Martínez es el ministro de Turismo y Tania Castellanos la viceministra.

 Foto X @hnpresidencia
12 de 15

Belkis Escobar es la directora de Aeronáutica Civil.

 Foto X @hnpresidencia
13 de 15

Eduardo Oviedo es el secretario de Energía.

 Foto X @hnpresidencia
14 de 15

Aníbal Ehrler Martínez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

 Foto X @hnpresidencia
15 de 15

Nasry Juan Asfura Zablah, secretario de Salud. Junto a sus designados presidenciales (Diana Waleska Herrera, María Antonieta Mejía y Carlos Alberto Flores) encabezan esta secretaría.

 Foto X @hnpresidencia
