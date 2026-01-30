Gabinete de Nasry Asfura: rostros y cargos del nuevo equipo de Gobierno

En Casa Presidencial se oficializaron los nombramientos que conforman el gabinete del presidente Nasry Asfura. A continuación, conozca quiénes son los funcionarios clave que integrarán su equipo de Gobierno.
Juan Carlos García Medina asumió la Secretaría de la Presidencia.
Sulyenny Martínez Orozco Maldonado es la secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Mireya Agüero de Corrales, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Luis Alonso Castro es el secretario Privado de la Presidencia.
Emilio Enrique Hernández es el secretario de Finanzas.
Roberto Fernando Lagos es el presidente del Banco Central de Honduras (BCH).
Gerardo Alfonso Fajardo Hernández es el secretario de Administración Financiera Presidencial y también Comisionado Nacional de CONDEPOR.
Ivette Areli Argueta Padilla es la secretaria de Educación.
Fernando Puerto Castro es el secretario de Trabajo.
Andrés Ehrler Martínez es el ministro de Turismo y Tania Castellanos la viceministra.
Belkis Escobar es la directora de Aeronáutica Civil.
Eduardo Oviedo es el secretario de Energía.
Aníbal Ehrler Martínez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Nasry Juan Asfura Zablah, secretario de Salud. Junto a sus designados presidenciales (Diana Waleska Herrera, María Antonieta Mejía y Carlos Alberto Flores) encabezan esta secretaría.