Renuncia a ser sede del Mundial: "Es una decisión sensata y responsable"

El objetivo era "ser sede del Mundial, pero no a cualquier precio", por lo que ha alcanzado un acuerdo con el accionista mayoritario del club -Abanca- para emprender "conjuntamente la modernización de toda la ciudad deportiva de Riazor", que incluye el estadio, el Palacio de los Deportes y las instalaciones de la zona "para el Deportivo, para su afición y para toda la ciudad".