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Escuela de aviación hondureña despide y agradece a Spirit Airlines

La escuela de aviación despidió a Spirit Airlines reconociendo el impacto que tuvieron sus puertas abiertas en la preparación práctica de azafatas y pilotos hondureños

Escuela de aviación hondureña despide y agradece a Spirit Airlines
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La comunidad académica aeronáutica en Honduras expresó su agradecimiento a Spirit Airlines por el respaldo brindado durante años a los procesos formativos de futuros tripulantes de cabina y pilotos del país.
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A través de un mensaje en sus redes sociales, Horizontes Centro de Instrucción Aeronáutica despidió a la aerolínea reconociendo el impacto que tuvieron sus puertas abiertas en la preparación práctica de sus estudiantes.
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“Hoy despedimos a una aerolínea que dejó huella en muchos sueños”, expresó la institución, destacando que cada visita representó una experiencia significativa para quienes se forman en el mundo de la aviación comercial.
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Según la escuela de aviación las visitas académicas permitieron que las alumnas y alumnos conocieran de cerca la operación real de una aerolínea internacional, observando procesos, protocolos y dinámicas que normalmente solo se estudian en el aula.
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Según detalló la escuela, estos acercamientos fortalecieron el aprendizaje técnico y despertaron mayor motivación en los estudiantes, al poder visualizar de forma tangible el entorno profesional al que aspiran integrarse.
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La institución subrayó que este tipo de experiencias son clave para complementar la formación teórica, ya que conectan el conocimiento académico con la práctica cotidiana del sector aeronáutico.
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“Gracias por abrir sus puertas y compartir parte de su operación”, señala el mensaje difundido, en el que se reconoce el valor de esta colaboración para la formación de futuras profesionales de la aviación.
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Horizontes destacó que cada recorrido, explicación y contacto con el personal de la aerolínea dejó enseñanzas que hoy forman parte del crecimiento profesional de sus estudiantes.
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Aunque esta etapa compartida llega a su cierre, la escuela aseguró que las memorias y aprendizajes adquiridos permanecerán como una base sólida en la preparación de nuevas generaciones.
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Finalmente, la institución reiteró que las experiencias vividas junto a la aerolínea seguirán “volando alto” en el camino profesional de quienes sueñan con surcar los cielos como tripulantes y pilotos.
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