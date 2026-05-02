Escuela de aviación hondureña despide y agradece a Spirit Airlines

La comunidad académica aeronáutica en Honduras expresó su agradecimiento a Spirit Airlines por el respaldo brindado durante años a los procesos formativos de futuros tripulantes de cabina y pilotos del país.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Horizontes Centro de Instrucción Aeronáutica despidió a la aerolínea reconociendo el impacto que tuvieron sus puertas abiertas en la preparación práctica de sus estudiantes.
“Hoy despedimos a una aerolínea que dejó huella en muchos sueños”, expresó la institución, destacando que cada visita representó una experiencia significativa para quienes se forman en el mundo de la aviación comercial.
Según la escuela de aviación las visitas académicas permitieron que las alumnas y alumnos conocieran de cerca la operación real de una aerolínea internacional, observando procesos, protocolos y dinámicas que normalmente solo se estudian en el aula.
Según detalló la escuela, estos acercamientos fortalecieron el aprendizaje técnico y despertaron mayor motivación en los estudiantes, al poder visualizar de forma tangible el entorno profesional al que aspiran integrarse.
La institución subrayó que este tipo de experiencias son clave para complementar la formación teórica, ya que conectan el conocimiento académico con la práctica cotidiana del sector aeronáutico.
“Gracias por abrir sus puertas y compartir parte de su operación”, señala el mensaje difundido, en el que se reconoce el valor de esta colaboración para la formación de futuras profesionales de la aviación.
Horizontes destacó que cada recorrido, explicación y contacto con el personal de la aerolínea dejó enseñanzas que hoy forman parte del crecimiento profesional de sus estudiantes.
Aunque esta etapa compartida llega a su cierre, la escuela aseguró que las memorias y aprendizajes adquiridos permanecerán como una base sólida en la preparación de nuevas generaciones.
Finalmente, la institución reiteró que las experiencias vividas junto a la aerolínea seguirán “volando alto” en el camino profesional de quienes sueñan con surcar los cielos como tripulantes y pilotos.