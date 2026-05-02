Zonas de Tegucigalpa y SPS que no tendrán luz este domingo tres de mayo

En el Distrito Central, los cortes impactarán puntos de alta actividad como el Banco Central de Honduras, el Centro de Educación Interactivo Chiminike, parte del Tribunal Superior de Cuentas, el Mall La Cascada, Plaza Humuya, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), y el Metro Mall, entre otros establecimientos comerciales e institucionales. También se verán afectadas colonias como Las Brisas, Betania, Nuevo Amanecer, La Pradera, Flor del Campo, Modesto Rodas, Merrian, Venecia, Las Delicias, La Rosa y Siri Zúñiga, así como tramos del bulevar Comunidad Económica Europea desde el bulevar Fuerzas Armadas hasta Metro Mall. Estas zonas no contarán con energía de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y nuevamente de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.