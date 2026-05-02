Zonas de Tegucigalpa y SPS que no tendrán luz este domingo tres de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este domingo 3 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los cortes impactarán puntos de alta actividad como el Banco Central de Honduras, el Centro de Educación Interactivo Chiminike, parte del Tribunal Superior de Cuentas, el Mall La Cascada, Plaza Humuya, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), y el Metro Mall, entre otros establecimientos comerciales e institucionales. También se verán afectadas colonias como Las Brisas, Betania, Nuevo Amanecer, La Pradera, Flor del Campo, Modesto Rodas, Merrian, Venecia, Las Delicias, La Rosa y Siri Zúñiga, así como tramos del bulevar Comunidad Económica Europea desde el bulevar Fuerzas Armadas hasta Metro Mall. Estas zonas no contarán con energía de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y nuevamente de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Asimismo, en sectores de Altos de Miramontes y parte de la colonia Humuya, específicamente sobre la avenida Altiplano, el corte se extenderá durante una jornada más prolongada, comprendida entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m.
Otros puntos del Distrito Central que permanecerán sin energía en horarios de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. incluyen parte de Miramontes, Humuya y centros educativos y de salud como la Universidad José Cecilio del Valle, el Hospital DIME, la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF), CEUTEC Prado y el England School, además de plazas comerciales como Plaza Gabriela y Plaza Premier.
En San Pedro Sula, los cortes corresponden a los circuitos BER-L247 y BER-L248. Entre los afectados figuran el barrio Guadalupe oeste, la Cervecería Hondureña, Expocentro, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (PLISA) y Molino Harinero Sula. Asimismo, colonias como Tara, Colvisula, Los Zorzales, Los Álamos, Villas Matilda, El Barrial y Villas San Antonio, junto a instituciones como Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), INJUPEMP, Altia y Telesistema Hondureño, estarán sin servicio eléctrico en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Por su parte, en La Ceiba los cortes abarcarán barrios como Alvarado, La Merced oeste, Imán oeste y Potreritos, así como importantes vías como la avenida 14 de Julio desde Plaza Las Banderas hasta el mercado San Isidro, y la avenida San Isidro desde Maxi Despensa hasta la escuela Morazán. En esta zona también se verá afectado el Hospital Medicentro, en un horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Adicionalmente, otras colonias de La Ceiba como Sitramacsa, Piñanza, Hondutel, Esquipulas, Miramar, La Culata, Villa Real, Los Locutores, Alambra, Sutrafco, El Dorado y Los Maestros, junto a instituciones como el INFOP, el mercado San José, la UTH, el plantel de la ENEE, el Hospital Euro-Honduras y el Hospital Centro Médico, estarán sin energía en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía. También se verán afectados tramos de la calle 8, la avenida La República, la avenida San Isidro y sectores aledaños al centro penal y al muelle fiscal.