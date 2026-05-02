Higuain sorprende con cambio físico y lo que hace ahora tras dejar el fútbol: "No es IA"

En cuanto a un eventual regreso al fútbol desde otro rol, su familia dejó claro que no está en sus planes ser entrenador. En marzo de 2025, su padre Jorge Higuaín contó que Gonzalo se siente más atraído por la formación de juveniles. De hecho, estuvo cerca de incorporarse a las divisiones inferiores del Inter Miami, donde trabajaba su hermano Federico, aunque finalmente la posibilidad no se concretó.