Higuain sorprende con cambio físico y lo que hace ahora tras dejar el fútbol: "No es IA"

Gonzalo Higuaín ha generado tremendo debate en redes sociales tras hacerse viral una imagen suya de como luce actualmente solo tres años después de retirarse del fútbol. ¿Es Inteligencia Artificial?
Gonzalo Higuaín cerró su carrera profesional a fines de 2022, cuando decidió colgar los botines en Inter Miami después de una trayectoria extraordinaria en la elite del fútbol mundial.
Más de 300 goles y 14 títulos entre Real Madrid, Napoli, Juventus y Chelsea lo colocaron como uno de los delanteros argentinos más determinantes de su generación.
Sin embargo, lejos de buscar protagonismo tras el retiro, el 'Pipita' eligió un camino completamente opuesto al del estrellato.
En las últimas horas, el nombre de Higuaín volvió a circular con fuerza en redes sociales, no por un regreso al fútbol ni por un rol institucional, sino por una foto viral.
Un fanático fotografió a Gonzalo Higuaín en una tienda deportiva de Miami, ciudad donde reside, y la imagen desató una ola de comentarios.
Higuaín luce un aspecto muy diferente, con una barba larga y un look totalmente alejado del futbolista al que el público estaba acostumbrado a ver.
La sorpresa fue tal que muchos usuarios dudaron incluso de la autenticidad de la imagen, preguntándose si no se trataba de una foto generada por Inteligencia Artificial.
Sin embargo, desde el entorno del ex delantero confirmaron que es real y que se trata efectivamente de Higuaín, a quien poco le importa la opinión ajena sobre su apariencia actual.
“No es IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual”, fue el mensaje que escribió el usuario de X (antes Twitter) Marcos Mondría para acompañar la imagen citada que generó miles de likes y retuits en cuestión de pocas horas.
Esta no es la primera vez que el aspecto de Higuaín genera debate en redes. En 2021, durante su etapa en Inter Miami, su barba densa y la incipiente calvicie también desencadenaron memes y bromas que convirtieron su imagen en fenómeno viral.
Este antecedente reforzó la tendencia a proyectar en la apariencia pública de atletas argumentos que, durante su carrera, giraban en torno a resultados deportivos, actuaciones individuales o influencia en equipos nacionales e internacionales.
Desde que dejó las canchas, Gonzalo Higuaín mantiene un perfil bajísimo, coherente con una personalidad que nunca disfrutó de la exposición excesiva.
Higuaín vive en Miami junto a su pareja y su hija, y rara vez aparece en eventos públicos. No participa de partidos de leyendas organizados por FIFA, Conmebol o el propio Inter Miami, ni tampoco ocupa espacios mediáticos relacionados con su pasado como futbolista.
Con la Selección Argentina, el 'Pipita' dejó registros importantes: es el séptimo máximo goleador histórico, con 31 goles en 75 partidos, aunque su figura quedó marcada por finales perdidas y una relación siempre compleja con la opinión pública. Tras el retiro, eligió definitivamente desconectarse del ruido.
En su día a día, Higuaín encontró refugio en otras pasiones. Una de ellas es el pádel, disciplina que comenzó a practicar con mayor intensidad tras dejar el fútbol.
En 2024, incluso, Gonzalo se consagró campeón de un torneo Open en Miami, formando pareja con el venezolano Tarek Deham en el Padel Club Miramar, propiedad del histórico Alejandro Lasaigues.
En cuanto a un eventual regreso al fútbol desde otro rol, su familia dejó claro que no está en sus planes ser entrenador. En marzo de 2025, su padre Jorge Higuaín contó que Gonzalo se siente más atraído por la formación de juveniles. De hecho, estuvo cerca de incorporarse a las divisiones inferiores del Inter Miami, donde trabajaba su hermano Federico, aunque finalmente la posibilidad no se concretó.
Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo compartieron equipo en la Juventus de Turín durante la temporada 2019-2020, tras el regreso del argentino al club italiano y la llegada del portugués en 2018.