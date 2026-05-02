Real Madrid estalla contra Mbappé: polémica por su viaje con Ester Expósito

El ambiente en el Real Madrid está más tenso que nunca. Kylian Mbappé ha desatado la polémica tras irse de vacaciones con Ester Expósito mientras se recupera de una lesión, generando molestia tanto en la afición como dentro del club.
Los últimos meses del Real Madrid han estado marcados por la inestabilidad, generando un ambiente de incertidumbre entre miles de aficionados del conjunto merengue.
El cuadro blanco atraviesa una temporada compleja y llena de altibajos, en la que han surgido múltiples inconvenientes que han afectado su rendimiento colectivo.
Entre los principales problemas destacan las constantes lesiones en piezas clave, la modificación en el banquillo técnico y rumores de tensiones internas en el vestuario, según reportes de la prensa española.
Actualmente, el equipo madridista se mantiene con vida únicamente en LaLiga, tras quedar eliminado tanto de la UEFA Champions League como de la Copa del Rey.
En medio de este panorama, Kylian Mbappé ha sido protagonista de una nueva polémica que ha encendido el debate entre la afición blanca.
El delantero francés se encuentra en el ojo del huracán tras ser captado disfrutando de viajes a Italia, acompañado de su pareja, mientras atraviesa un proceso de recuperación física.
El atacante padece una lesión en el músculo semitendinoso, una dolencia delicada que ha encendido las alarmas dentro del club y en su entorno más cercano.
Esta situación preocupa especialmente debido a la cercanía de un compromiso clave, programado para el 10 de mayo frente al FC Barcelona, en una nueva edición del Clásico español.
Diversos medios franceses señalan que el jugador podría no llegar en plenitud de condiciones a dicho encuentro, ya que este tipo de lesión suele requerir un periodo de recuperación más prolongado y su viaje a Italia no ayuda en su recuperación.
Mientras tanto, en redes sociales, un sector importante del madridismo ha expresado su molestia, considerando inapropiado que el futbolista realice constantes desplazamientos en plena rehabilitación.
Las críticas apuntan a una supuesta falta de compromiso competitivo en un momento determinante de la temporada, donde el equipo necesita a sus principales figuras en óptimas condiciones.
Incluso, algunas versiones periodísticas indican que dentro del propio vestuario no habría caído bien la actitud del francés, generando incomodidad entre algunos de sus compañeros.
Con el duelo ante el RCD Espanyol en el horizonte inmediato y una desventaja de 11 puntos respecto al liderato.
El margen de error del Real Madrid es prácticamente inexistente, lo que aumenta la presión de cara al decisivo enfrentamiento ante el Barcelona.