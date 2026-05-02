"El diablo viste a la moda 2": este es el salario de una editora de Vogue

El reciente estreno de "El diablo viste a la moda 2" reactivó el interés por el competitivo universo editorial de la moda, especialmente por el rol de la editora en jefe y las condiciones laborales dentro de una revista como Vogue.
La secuela revive el legado de Miranda Priestly, personaje inspirado en gran medida en Anna Wintour, figura clave en la industria y referente durante décadas.
Wintour lideró la edición estadounidense de Vogue desde 1988 hasta junio de 2025, cuando anunció su salida tras 37 años al frente, marcando el fin de una era dentro de la publicación.
Lejos de retirarse por completo, la periodista asumió nuevas responsabilidades como directora editorial global de Vogue y directora de contenido de Condé Nast, consolidando su influencia en el sector.
En cuanto a su remuneración, diversos reportes indican que en 2005 percibía cerca de 2 millones de dólares anuales, cifra que con el tiempo ascendió hasta aproximadamente 4 millones al año en su etapa como editora en jefe.
A ese salario se sumaban beneficios exclusivos, como una asignación anual de 200,000 dólares destinada a su vestuario profesional, además de la cobertura diaria de estilismo, maquillaje y peluquería por parte de la empresa. El resultado de su trayectoria es un patrimonio estimado en 50 millones de dólares en 2026, reflejo de su posicionamiento estratégico dentro de la industria editorial y de la moda.
Sin embargo, esta realidad representa el nivel más alto dentro de una estructura salarial mucho más amplia. De acuerdo con datos recientes, un editor promedio en Estados Unidos percibe alrededor de 64,000 dólares anuales.
Las cifras varían según la experiencia y el cargo. Mientras un editor senior puede alcanzar ingresos cercanos a los 91,000 dólares, un director editorial puede superar los 130,000 dólares al año. En contraste, los asistentes de moda —considerados el primer escalón en este entorno laboral— suelen ganar entre 35,000 y 60,000 dólares anuales, con variaciones según la ciudad y la experiencia.
Más allá de las cifras, la percepción del trabajo también difiere de lo que muestra el cine. Chloe Schama, editora de contenidos de Vogue, explicó que la dinámica real se basa en la eficiencia y la comunicación clara, lejos del caos dramatizado en pantalla.
Sobre los espacios emblemáticos, señaló que el famoso clóset de la revista es incluso más impresionante en la realidad, aunque aseguró que “jamás se le ocurriría tomar algo prestado de ahí”. También reconoció que algunos elementos sí coinciden con la ficción, como las oficinas con paredes de vidrio, los arreglos florales monocromáticos y las vistas privilegiadas desde la redacción.