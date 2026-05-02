"El diablo viste a la moda 2": este es el salario de una editora de Vogue

A ese salario se sumaban beneficios exclusivos, como una asignación anual de 200,000 dólares destinada a su vestuario profesional, además de la cobertura diaria de estilismo, maquillaje y peluquería por parte de la empresa. El resultado de su trayectoria es un patrimonio estimado en 50 millones de dólares en 2026, reflejo de su posicionamiento estratégico dentro de la industria editorial y de la moda.