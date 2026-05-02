Pide irse de Real Madrid tras pelear con Arbeloa: "No quiero más relación con él"

El problema comenzó tras la lesión de Dani Ceballos, que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas. Se perdió cinco encuentros de LaLiga y tres de UEFA Champions League. Sin embargo, cuando recibió el alta médica y volvió a estar disponible, no fue considerado para la eliminatoria contra el Bayern, ni para los partidos ligueros ante Girona, Alavés y Betis. Incluso, no viajó a Sevilla, algo que terminó por aumentar su frustración.