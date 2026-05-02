Pide irse de Real Madrid tras pelear con Arbeloa: "No quiero más relación con él"

Ruptura total en el Real Madrid y la crisis sigue en aumento. Futbolista pide irse del club blanco por discutir con Álvaro Arbeloa y no quiere ni hablar con el entrenador.
Una nueva guerra en el vestuario del Real Madrid pone el foco mediático sobre la temporada para el olvido del equipo merengue. Arbeloa tiene un nuevo 'enemigo' en el camerino.
Es un hecho que al finalizar la temporada, Álvaro Arbeloa no continuará al mando del Real Madrid. El español, que comenzó como un interino, tenía la esperanza de ganar algún título y forzar una renovación que siempre se presentó como imposible.
Arbeloa tomó un equipo golpeado tras el ciclo de Xabi Alonso y evidentemente no pudo terminar de armar un once ideal para competir al máximo nivel.
Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por Albacete, fue goleado por Bayern Munich en Champions League y como si fuese poco, FC Barcelona le sacó una diferencia abismal en LaLiga. Tras ello, la directiva entiende que Real Madrid necesita un entrenador con mucha más fuerza, experiencia y trayectoria para controlar un vestuario complicado.
No obstante, antes de irse, Arbeloa decidió tomar una medida más que polémica, pero que claramente la venía pensando desde hace tiempo: borró del todo a un futbolista que ahora no quiere ni dirigirle la palabra al técnico.
El mediocampista español Dani Ceballos, que puede ir a la Copa del Mundo, no será más tenido en cuenta por Arbeloa y se perderá el resto de la temporada. Está sentenciado por el entrenador del Real Madrid.
Según reportes del diario Marca, Dani Ceballos y Álvaro Arbeloa rompieron completamente su relación después de una tensa plática el jueves, donde el centrocampista habría pedido no volver a hablar con él en lo que resta de la temporada.
El diario Marca asegura que Dani Ceballos ya no es parte del equipo y mandó un mensaje feroz en el vestuario sobre Álvaro Arbeloa.
"He pedido al entrenador no tener relación", habría dicho el futbolista al referirse sobre la situación con Arbeloa. "Ceballos 'se despidió' del Madrid hace una semana. Sigue entrenando, pero ya no es uno más", dice el citado periódico.
Todo se desencadenó tras una conversación con Arbeloa. En la semana pasada, Ceballos llegó a Valdebebas, entró en el despacho del técnico, salió y ya en el vestuario con sus compañeros reconoció que había pedido al entrenador no tener ningún tipo de relación.
El problema comenzó tras la lesión de Dani Ceballos, que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas. Se perdió cinco encuentros de LaLiga y tres de UEFA Champions League. Sin embargo, cuando recibió el alta médica y volvió a estar disponible, no fue considerado para la eliminatoria contra el Bayern, ni para los partidos ligueros ante Girona, Alavés y Betis. Incluso, no viajó a Sevilla, algo que terminó por aumentar su frustración.
Esta situación molestó profundamente al mediocampista, que pidió una conversación directa con Álvaro Arbeloa para entender su rol dentro del equipo. Fue ahí donde, según el reporte, todo explotó. La charla no terminó bien y la relación entre ambos quedó completamente fracturada. El entorno del jugador considera que ya no hay vuelta atrás.
El informe también señala que Dani Ceballos no volvería a jugar con el Real Madrid esta temporada y que su salida del club luce cada vez más probable. Tiene contrato hasta 2027, pero una transferencia parece conveniente para ambas partes, especialmente después del desgaste que ha generado esta situación.
Opciones no le faltan. Equipos como el Marsella han mostrado interés en Dani Ceballos, e incluso un regreso al Betis aparece como una alternativa atractiva para el jugador. Su valor de mercado habría bajado hasta los siete millones de euros, cifra que facilitaría cualquier negociación.
Dani Ceballos en esta campaña apenas ha disputado 22 partidos, solo siete como titular. Es una de las temporadas con menos protagonismo de su carrera. La campaña pasada jugó 45 encuentros y, aunque no era indiscutible, sí era uno de los jugadores más utilizados por Carlo Ancelotti.
Dani Ceballos llegó al límite y su relación con Álvaro Arbeloa terminó de la peor manera posible. En este cierre de temporada tan tenso, todo apunta a que el mediocampista será apartado y que su futuro estará lejos del Santiago Bernabéu.
Ceballos, junto a Dani Carvajal, ya no entran en los planes del Real Madrid y están sentenciados por Álvaro Arbeloa. Condenados al banco de suplentes.