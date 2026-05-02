¡Noche de ensueño! Así fue la boda de Génesis Verde en Guatemala

La reconocida presentadora hondureña Génesis Verde dio un paso importante en su vida personal al contraer matrimonio en una hermosa e íntima ceremonia celebrada en Guatemala, rodeada de amor, elegancia y la compañía de sus seres más cercanos.
El enlace se llevó a cabo en un ambiente cuidadosamente preparado, donde cada detalle reflejaba romanticismo y buen gusto.
El lugar estuvo adornado con abundantes flores naturales que aportaban frescura y un aire de fineza, creando un escenario perfecto para una ocasión tan especial. La decoración, en tonos suaves y delicados, complementó la atmósfera íntima que caracterizó la celebración.
Génesis Verde deslumbró con un elegante vestido blanco de corte princesa que realzaba su figura y aportaba un toque clásico a su imagen.
Su cabello, recogido de manera sofisticada, completó un look impecable que no pasó desapercibido entre los asistentes.
La presentadora lució radiante durante toda la ceremonia, reflejando la felicidad de este nuevo capítulo en su vida.
La boda reunió a un selecto grupo de invitados conformado por amigos cercanos, familiares y compañeros de trabajo, quienes acompañaron a la pareja en este momento tan significativo.
Entre los asistentes destacaron reconocidas figuras de la farándula hondureña como Eduardo Maldonado, Carolina Lanza y Jennifer Aplícano, quienes se sumaron a la celebración y compartieron junto a los recién casados en una velada llena de alegría.
Tras la ceremonia, los invitados disfrutaron de una recepción marcada por la buena música, el ambiente festivo y múltiples muestras de cariño hacia la pareja.
Con este enlace, Génesis Verde no solo celebra el amor, sino que también inicia una nueva etapa personal rodeada del respaldo de quienes han sido parte de su vida tanto dentro como fuera de la pantalla.