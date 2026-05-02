Tomás Zambrano atiza contra Mel Zelaya y le sugiere que se retire de la política

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, arremetió contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, a quien responsabilizó de la división política y social que, a su juicio, ha marcado al país en las últimas dos décadas.
Durante declaraciones a medios de comunicación, Zambrano afirmó que Zelaya es “el hombre que más ha dividido este país”, acusándolo de promover el odio y la confrontación entre los hondureños.
Según el presidente del Congreso, las acciones de Mel Zelaya han tenido un impacto negativo en la estabilidad nacional.
El titular del Legislativo también señaló que el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre) ha sido un generador de violencia en el país.
“Es el destructor de la democracia, de la paz y de la unidad de la familia hondureña”, expresó Zambrano.
El parlamentario fue más allá al recomendarle al exmandatario que se retire de la política. “Debe jubilarse, irse a su casa, cuidar a su familia y disfrutar de su vida”, manifestó, al considerar que su participación solo contribuye a generar más tensiones.
Asimismo, sostuvo que la presencia de Zelaya en actividades políticas continúa alimentando el enfrentamiento entre distintos sectores.
A criterio del titular del Legislativo, Honduras necesita avanzar hacia un ambiente de mayor diálogo y tranquilidad.
En relación con la movilización del Día del Trabajador, Zambrano aseguró que el exgobernante fue abucheado por algunos asistentes.
Según dijo Zambrano, esto evidencia el descontento de ciertos grupos hacia la figura del expresidente Manuel Zelaya, que gobernó Honduras entre 2006 y 2009.