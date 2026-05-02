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Tomás Zambrano atiza contra Mel Zelaya y le sugiere que se retire de la política

El presidente del Congreso Nacional responsabilizó al expresidente Zelaya de sembrar odio y violencia durante las últimas dos décadas en Honduras

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El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, arremetió contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, a quien responsabilizó de la división política y social que, a su juicio, ha marcado al país en las últimas dos décadas.

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Durante declaraciones a medios de comunicación, Zambrano afirmó que Zelaya es “el hombre que más ha dividido este país”, acusándolo de promover el odio y la confrontación entre los hondureños.
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Según el presidente del Congreso, las acciones de Mel Zelaya han tenido un impacto negativo en la estabilidad nacional.
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El titular del Legislativo también señaló que el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre) ha sido un generador de violencia en el país.
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“Es el destructor de la democracia, de la paz y de la unidad de la familia hondureña”, expresó Zambrano.

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El parlamentario fue más allá al recomendarle al exmandatario que se retire de la política. “Debe jubilarse, irse a su casa, cuidar a su familia y disfrutar de su vida”, manifestó, al considerar que su participación solo contribuye a generar más tensiones.
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Asimismo, sostuvo que la presencia de Zelaya en actividades políticas continúa alimentando el enfrentamiento entre distintos sectores.

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A criterio del titular del Legislativo, Honduras necesita avanzar hacia un ambiente de mayor diálogo y tranquilidad.
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En relación con la movilización del Día del Trabajador, Zambrano aseguró que el exgobernante fue abucheado por algunos asistentes.
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Según dijo Zambrano, esto evidencia el descontento de ciertos grupos hacia la figura del expresidente Manuel Zelaya, que gobernó Honduras entre 2006 y 2009.
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