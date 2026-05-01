Ocho horas sin luz en estas zonas de Honduras este sábado dos de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este sábado 2 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Residentes, productores y comercios de distintos sectores de Potrerillos, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés deberán tomar las previsiones necesarias ante la suspensión programada del servicio de energía eléctrica que se realizará en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Las interrupciones alcanzarán comunidades rurales, barrios urbanos, fincas avícolas, empacadoras, empresas acuícolas y puntos estratégicos de operación en la zona.
En el sector de Potrerillos, la medida comprenderá desde el casco urbano hasta aldeas y barrios aledaños. Entre los puntos afectados se encuentran Potrerillos Centro, la Municipalidad de Potrerillos, barrio El Pedregal, Cabañas, Suyapa, Barahona, San Miguel, Morazán, Las Flores, San José, Morelos, Brisas del Sur, Buena Vista, El Tule, Rancho La Rosita, Restaurante y Hacienda Valdespín, Nueva Garroba, aldea Sabana de Juárez, aldea San Miguel y Lomas de Manacal. Asimismo, se verán impactadas las bombas de agua de Potrerillos, el campamento de la represa El Tornillito SERMACO, la antena de Tigo, barrio Suyapa, aldea La Venta, motel La Cama de Piedra, colonia INFOP, barrio Lempira, barrios San Pablo I, II y III etapa, colonia Callejas Maradiaga, barrio Buena Vista, barrio Brisas del Paraíso, barrio López Moreno, INCAL (Potrerillos), barrio Cruz Roja, El Triunfo y el sector conocido como Corte de Culebra.
La suspensión del fluido eléctrico también alcanzará importantes zonas productivas en Potrerillos, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés, incluyendo Las Marías, El Achiotal, Granja Avícola San Isidro, Buenos Aires, El Paraíso, Potrerillitos, Molcasa, Caracol, La Barca, Plantel Hidalgo, Sosoa, Empacadora CADECA, Yojoa, Oropéndolas, Las Flores, Generadora Yojoa Hidroyojoa (HYO), La Concepción, El Olvido, Las Lomitas, Balín, Empacadora 2000, Montecillos, Panacam, San Isidro, Zoológico Joya Grande, Casitas, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, granjas avícolas de CADECA, Agua Amarilla, Bambú, Aquafinca, Aquafish, granjas avícolas de Yojoa, parte de Borbotón, Pinolapa, El Ciprés, Bijagual, Canchías, colonia Grisbur, colonia Hábitat para la Humanidad, granjas avícolas del Bijagual, El Cantil, La Cañada, Los Mangos, La Estribana, granjas avícolas de aldea Las Casitas, granjas avícolas Bambú 1 y 2, y CONAGRI.