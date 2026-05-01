Ocho horas sin luz en estas zonas de Honduras este sábado dos de mayo

En el sector de Potrerillos, la medida comprenderá desde el casco urbano hasta aldeas y barrios aledaños. Entre los puntos afectados se encuentran Potrerillos Centro, la Municipalidad de Potrerillos, barrio El Pedregal, Cabañas, Suyapa, Barahona, San Miguel, Morazán, Las Flores, San José, Morelos, Brisas del Sur, Buena Vista, El Tule, Rancho La Rosita, Restaurante y Hacienda Valdespín, Nueva Garroba, aldea Sabana de Juárez, aldea San Miguel y Lomas de Manacal. Asimismo, se verán impactadas las bombas de agua de Potrerillos, el campamento de la represa El Tornillito SERMACO, la antena de Tigo, barrio Suyapa, aldea La Venta, motel La Cama de Piedra, colonia INFOP, barrio Lempira, barrios San Pablo I, II y III etapa, colonia Callejas Maradiaga, barrio Buena Vista, barrio Brisas del Paraíso, barrio López Moreno, INCAL (Potrerillos), barrio Cruz Roja, El Triunfo y el sector conocido como Corte de Culebra.