“La despedida”: el adiós de Enrique Guzmán y Angélica María

Por su parte, la artista destaca que su relación ha estado libre de resentimientos, aunque reconoce que existe una sana competencia sobre el escenario. “Eso se da raramente, que no haya envidia, resentimiento entre nosotros, pero sí hay competencia, porque si él sale y triunfa, yo tengo que salir a triunfar, pero eso es una cosa de cresta. Al final el que goza y se divierte es el público, y nosotros acabamos fascinados porque lo logramos”. Ambos adelantaron que el espectáculo incluirá un repertorio cuidadosamente seleccionado, con temas emblemáticos como "Payasito" y "Edi Edi", canciones que forman parte esencial de su legado musical. Finalmente, aclararon que esta despedida será únicamente como dupla, ya que cada uno continuará con sus presentaciones individuales.