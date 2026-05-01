“La despedida”: el adiós de Enrique Guzmán y Angélica María

Después de más de seis décadas de amistad y escenarios compartidos, Enrique Guzmán y Angélica María se preparan para despedirse juntos del público con la gira "La despedida", un proyecto que celebra su historia y conexión artística.
La relación entre ambos íconos del rock and roll en español se remonta a hace 64 años, cuando coincidieron siendo adolescentes y comenzaron una historia que evolucionó de romance juvenil a una sólida amistad.
Con la confianza que solo el tiempo construye, Angélica María no duda en decirle “sus verdades” a Guzmán, incluso regañarlo, mientras él reconoce que es la única persona a la que le permite ese nivel de cercanía.
“Angélica, gracias por ser mi amiga, gracias por pisar el mismo escenario, gracias por ser mi compañera, por ser mi pareja sin ser más que eso”, le dice conmovido el intérprete de "Payasito", tomándola de las manos y con algunas lágrimas.
“Igual mi Quique adorado, gracias mi rey”, responde Angélica, evidenciando el vínculo afectivo que han mantenido a lo largo de los años.
Durante su juventud, ambos artistas sostuvieron una relación sentimental de tres años, pero lograron transformar esa etapa en una amistad que ha superado desafíos como la distancia, las exigencias profesionales y diferencias personales. “En cuanto hay molestias entre nosotros y empiezan a salir ‘ronchas’, lo hablamos para evitar malos entendidos”, señala el intérprete de "La plaga", destacando la comunicación como base de su relación.
Esa confianza se refleja también en lo profesional. Angélica María asegura que, cada vez que Guzmán la invita a participar en un proyecto, acepta sin cuestionamientos, priorizando el vínculo humano por encima de lo económico. “Con el único compañero con el que tengo esa confianza es con él, somos amigos de verdad. Aunque cada uno está en su camino, cuando hemos podido juntarnos todos, ven lo que sucede, se llenan los lugares, a la gente le gusta recordar”, señala la protagonista de "El hogar que yo robé" y "Bendita mentira".
La gira "La despedida" representa un cierre simbólico para ambos, quienes, a sus 82 y 83 años, reconocen que el paso del tiempo ha influido en su decisión de dejar de compartir escenarios de manera conjunta. El punto más emotivo será su presentación del 10 de mayo en el Auditorio Nacional, un escenario que servirá para conmemorar una trayectoria que inició en 1962, cuando coincidieron en la película "Mi vida es una canción".
“Estamos tristes y contentos al mismo tiempo, porque nos vamos a despedir en una gira muy bella que no sabemos cuándo va a terminar, porque tenemos más fechas después del 10. Estos shows que hemos preparado son muy bellos y nostálgicos”, expresa la intérprete de "El hombre de mi vida". Como muestra de respeto y admiración, Guzmán ha cedido a Angélica el camerino principal y el primer crédito en la gira, subrayando la importancia que ella tiene en su vida profesional. “Angélica es la única mujer con la que comparto un escenario”, afirma el cantante.
Por su parte, la artista destaca que su relación ha estado libre de resentimientos, aunque reconoce que existe una sana competencia sobre el escenario. “Eso se da raramente, que no haya envidia, resentimiento entre nosotros, pero sí hay competencia, porque si él sale y triunfa, yo tengo que salir a triunfar, pero eso es una cosa de cresta. Al final el que goza y se divierte es el público, y nosotros acabamos fascinados porque lo logramos”. Ambos adelantaron que el espectáculo incluirá un repertorio cuidadosamente seleccionado, con temas emblemáticos como "Payasito" y "Edi Edi", canciones que forman parte esencial de su legado musical. Finalmente, aclararon que esta despedida será únicamente como dupla, ya que cada uno continuará con sus presentaciones individuales.