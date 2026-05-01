Queman figura de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS

San Pedro Sula amaneció este Primero de Mayo bajo un calor sofocante, pero ni las altas temperaturas frenaron a cientos de trabajadores que salieron a las calles para alzar su voz en el Día Internacional del Trabajador.
Desde tempranas horas, los manifestantes comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la ciudad, portando pancartas y banderas que reflejaban el malestar acumulado por la situación económica y social del país.
“Salario digno ya”, “empleo con justicia” y “respeto a nuestros derechos” fueron algunas de las consignas que se repetían a lo largo del recorrido, en medio de un ambiente cargado de exigencias.
El reclamo principal giró en torno a una mejor calidad de vida, marcada por sueldos insuficientes frente a una canasta básica que, según los propios trabajadores, “ya no se puede sostener”.
A esto se sumaron las demandas por el respeto a las prestaciones laborales, denunciando despidos injustificados y condiciones precarias que, aseguran, afectan a miles de hondureños.
El alto costo de los combustibles también fue uno de los puntos más señalados durante la marcha, al considerar que su incremento impacta directamente en el precio de los alimentos, el transporte y otros servicios básicos.
En medio del recorrido, algunos grupos protagonizaron actos simbólicos de protesta, entre ellos la quema de una figura del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien responsabilizan de decisiones internacionales que —afirman— han repercutido en el encarecimiento del petróleo.
ara los manifestantes, estas acciones reflejan el malestar no solo con la situación interna, sino también con factores externos que inciden en economías dependientes como la hondureña.
La jornada también estuvo marcada por el clamor para que cese la violencia en el país, una demanda que se repite año con año y que sigue sin encontrar respuestas contundentes. Pese al cansancio, el calor y la incertidumbre, los trabajadores cerraron la movilización con un mensaje claro: la lucha continúa mientras las condiciones de vida no mejoren y las promesas sigan sin cumplirse.