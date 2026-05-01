Queman figura de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS

La jornada también estuvo marcada por el clamor para que cese la violencia en el país, una demanda que se repite año con año y que sigue sin encontrar respuestas contundentes. Pese al cansancio, el calor y la incertidumbre, los trabajadores cerraron la movilización con un mensaje claro: la lucha continúa mientras las condiciones de vida no mejoren y las promesas sigan sin cumplirse.