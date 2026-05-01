Obreros conmemoran el Día del Trabajador con movilización en San Pedro Sula

Trabajadores hondureños salieron a las calles este Primero de Mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, en una jornada marcada por consignas contra el alto costo de vida, la falta de empleo y la exigencia de mejores condiciones laborales.
Desde tempranas horas de la mañana, distintos sindicatos y organizaciones sociales comenzaron a concentrarse en puntos estratégicos de la ciudad, como el sector del bulevar del Este, desde donde inició la movilización que avanzó hacia la Plaza de las Banderas.
La convocatoria reunió a miles de obreros que, pese a las altas temperaturas que superaron los 37 grados, decidieron participar activamente en la jornada.
Con pancartas, consignas y banderas, los manifestantes exigieron respeto a sus derechos laborales, generación de empleo digno y acciones concretas frente al incremento del costo de la canasta básica.
Entre las principales demandas también destacaron el acceso a salud y educación de calidad, así como el rechazo a políticas que, según los sectores obreros, precarizan las condiciones de trabajo.
La movilización se desarrolló en un ambiente mayormente pacífico, acompañado por presencia policial para garantizar la seguridad de los asistentes.
El Primero de Mayo, además de ser una fecha de protesta, representa una jornada histórica para el movimiento obrero, que en Honduras tiene como referente la huelga bananera de 1954.
Considerada un punto clave en la conquista de derechos laborales en el país.
La marcha de este año reafirma el papel de la clase trabajadora en la agenda social del país.
En medio de un contexto económico desafiante que continúa impulsando a miles de hondureños a alzar la voz en busca de mejores oportunidades.