Sindicatos del Litoral Atlántico exigen respuestas al Gobierno

El descontento con la gestión actual fue evidente en las pancartas que se observaron a lo largo de la avenida San Isidro. Consignas como "¿Qué tenemos para comer? Juicio político, circo y violencia" y "El gobierno dice ser diferente y ha mostrado ser más de lo mismo" reflejaron el sentir de los trabajadores, quienes consideran que sus necesidades primordiales están siendo ignoradas por la clase política.