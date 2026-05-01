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Sindicatos del Litoral Atlántico exigen respuestas al Gobierno

Más de 30 sindicatos marcharon en La Ceiba este 1 de mayo y exigieron al Gobierno soluciones a despidos, salud y costo de vida.

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 10:07 -
  • Carlos Molina
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Bajo un sol ardiente y con el firme propósito de hacer escuchar su voz, más de treinta sindicatos del litoral Atlántico se movilizaron este 1 de mayo en conmemoración del Día del Trabajador.

 Fotos: Carlos Molina
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La jornada inició a las 8:00 a. m. en la plaza Las Banderas de La Ceiba, Atlántida. Desde allí, los trabajadores recorrieron la avenida San Isidro hasta culminar en el Parque Central, donde se dio lectura a un manifiesto conjunto.

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Los dirigentes de los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro (Olanchito) unificaron sus peticiones en varios puntos: la construcción de un hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la región; el cese total de los despidos por persecución política; frenar el alza en el costo de la canasta básica; y el respeto a las conquistas alcanzadas por la clase obrera.

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Lorena Villafranca, presidenta del Comité Organizador del 1 de Mayo, fue enfática durante su discurso:"Estamos marchando porque demandamos al Gobierno mayor atención a los verdaderos problemas del país. Luchamos por un hospital propio del Seguro Social y que cesen los despidos por política".

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El descontento con la gestión actual fue evidente en las pancartas que se observaron a lo largo de la avenida San Isidro. Consignas como "¿Qué tenemos para comer? Juicio político, circo y violencia" y "El gobierno dice ser diferente y ha mostrado ser más de lo mismo" reflejaron el sentir de los trabajadores, quienes consideran que sus necesidades primordiales están siendo ignoradas por la clase política.

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La marcha en “La Novia de Honduras” se consolidó como una de las más numerosas de la región, reafirmando la unidad sindical del litoral Atlántico frente a la crisis económica y social.

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