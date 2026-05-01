La Ceiba marcha en paz: la voz de los trabajadores que sostienen la ciudad

La marcha también evidenció una preocupación creciente por el acceso a servicios básicos. Muchos de los participantes coincidían en que, pese a trabajar todos los días, no logran cubrir necesidades esenciales como alimentación, educación y salud. Esa brecha entre el esfuerzo y la calidad de vida fue uno de los mensajes más repetidos a lo largo del recorrido.