"Fuera políticos", le gritan a Mel Zelaya en movilización del Día del Trabajador en Tegucigalpa

El expresidente Manuel Zelaya Rosales se hizo presente a la movilización del Día del Trabajador este viernes 1 de mayo de 2026 en Tegucigalpa.
Sin embargo, la presencia de Zelaya Rosales en la movilización no fue bien vista por los trabajadores.
"Fuera políticos", le gritaron al coordinador general del partido Libertad y Redundación (Libre).
Zelaya se movilizó a bordo de su vehículo. Lo acompañó el exembajador de Honduras en la OEA, Roberto Quezada.
La movilización de los trabajadores se vio politizada con la presencia no solo de Mel Zelaya, sino también de la excandidata presidencial, Rixi Moncada.
Otras figuras de Libre también participaron en la movilización, entre ellos el exministro de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda.
En el marco del Día Internacional del Trabajador, miles de hondureños salieron este viernes a las calles en distintas ciudades del país para exigir mejores condiciones laborales, reducción del costo de vida y mayor atención del Estado a las necesidades sociales.
Sindicatos, gremios y organizaciones sociales iniciaron marchas pacíficas en la capital y otras regiones, portando pancartas y consignas que reflejan las demandas de la clase trabajadora.
Entre las principales destacan el aumento salarial, la reducción en los precios de los combustibles, así como medidas urgentes para frenar el encarecimiento de la canasta básica, que continúa afectando a miles de familias.
Exigieron además el abastecimiento de medicamentos en los hospitales, entre otras demandas. Otra de las consignas que marcó la jornada fue el llamado a una mayor inclusión social y laboral, especialmente para sectores históricamente excluidos, así como el respeto a los derechos laborales y la estabilidad en el empleo.