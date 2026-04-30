Bajo sol o la lluvia: el “motor laboral” de Honduras hace el trabajo pesado

Si se suman estos trabajadores subocupados con las personas que no tienen empleo, el panorama es más amplio: más de 1.8 millones de hondureños enfrentan problemas de empleo, ya sea porque no encuentran trabajo o porque el que tienen no les permite cubrir sus necesidades básicas, siempre de acuerdo con el INE. Muchos empleados de la construcción trabajan por contratos, quizá bien pagados, pero sin mayores beneficios sociales.