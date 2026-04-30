¿Quién es la hermosa rubia? Chicas enamoran, figura presente e 'infiltrado'

Te mostramos las mejores imágenes del ambiente y las hermosas chicas que cautivaron en la previa de la jornada 22 del Clausura 2026.
El Estadio Ceobeño fue uno de los recintos protagonistas en esta jornada y desde tempranas horas empezó a recibir a la afición de La Ceiba.
Una de las figuras que fue a acompañar al Victoria fue Wilmer Crisanto. La Jaiba Brava buscaba evitar el descenso en casa.
Los portones se abrieron desde tempranas horas y los fieles aficionados del Real España también se hicieron presentes en "La Novia de Honduras".
Los jugadores también mostraron un buen ambiente en su ingreso al Estadio Ceibeño.
La fiel afición del Victoria se sumó al recinto ceibeño para ver a su equipo en la lucha por el no descenso.
Aficionados de todas las edades fuero a dar su apoyo al Victoria en la etapa final de las vueltas regulares del Clausura 2026.
Uno de los 'infiltrados'. El aficionado del Vida que sorprendió con su presencia en las afueras del recinto ceibeño.
Los niños llevaron el ambiente también al duelo entre el Victoria vs Real España.
Además, en la jornada 22 también la presencia femenina también acaparó la atención de las cámaras de Diario LA PRENSA.
Esta hermosa edecán del Victoria vs Real España robó suspiros en la previa del encuentro.
¡PERO QUÉ OJAZOS! Ella cautivó a los presentes y así posó para las cámaras de LA PRENSA.
Sin duda, fue una de las lindas catrachas que acapararon la atención en el Estadio Ceibeño.
¡ELLA NO SE QUEDA ATRÁS! Fue otra de las bellezas que robó suspiros antes del inicio del partido en La Ceiba.
Las hermosas edecanes que enamoraron en el Estadio Ceibeño. ¡Hermosa!
Diana, novia de Marcelo Espinal, estuvo en el estadio con un mensaje a los jugadores del Victoria: "Para el que cree todo es posible".
En San Pedro Sula tampoco decepcionaron. Las hermosas edecanes del Marathón vs Choloma también hicieron lo suyo y robaron miradas en el Olímpico.
Ella es Ana Bautista, la bella rubia que enamoró a más de uno en la previa del Marathón vs Choloma en el Olímpico.
¡QUÉ LINDAS! Las chicas del Olimpia vs Platense también fueron capturadas por nuestras cámaras en el Nacional.
Aficionados de todas las edades y ellas bien acompañadas en el recinto capitalino para ver a los leones.