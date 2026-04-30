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¿Quién es la hermosa rubia? Chicas enamoran, figura presente e 'infiltrado'

Las hermosas chicas que enamoraron en la jornada 22 del Clausura, ambiente en La Ceiba, figura e inesperado aficionado sorprende.

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Te mostramos las mejores imágenes del ambiente y las hermosas chicas que cautivaron en la previa de la jornada 22 del Clausura 2026.

 Fotos OPSA: Esaú Ocampo / Moisés Valenzuela / Marvin Salgado
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El Estadio Ceobeño fue uno de los recintos protagonistas en esta jornada y desde tempranas horas empezó a recibir a la afición de La Ceiba.
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Una de las figuras que fue a acompañar al Victoria fue Wilmer Crisanto. La Jaiba Brava buscaba evitar el descenso en casa.
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Los portones se abrieron desde tempranas horas y los fieles aficionados del Real España también se hicieron presentes en "La Novia de Honduras".
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Los jugadores también mostraron un buen ambiente en su ingreso al Estadio Ceibeño.
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La fiel afición del Victoria se sumó al recinto ceibeño para ver a su equipo en la lucha por el no descenso.
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Aficionados de todas las edades fuero a dar su apoyo al Victoria en la etapa final de las vueltas regulares del Clausura 2026.
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Uno de los 'infiltrados'. El aficionado del Vida que sorprendió con su presencia en las afueras del recinto ceibeño.
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Los niños llevaron el ambiente también al duelo entre el Victoria vs Real España.
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Además, en la jornada 22 también la presencia femenina también acaparó la atención de las cámaras de Diario LA PRENSA.
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Esta hermosa edecán del Victoria vs Real España robó suspiros en la previa del encuentro.
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¡PERO QUÉ OJAZOS! Ella cautivó a los presentes y así posó para las cámaras de LA PRENSA.
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Sin duda, fue una de las lindas catrachas que acapararon la atención en el Estadio Ceibeño.
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¡ELLA NO SE QUEDA ATRÁS! Fue otra de las bellezas que robó suspiros antes del inicio del partido en La Ceiba.
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Las hermosas edecanes que enamoraron en el Estadio Ceibeño. ¡Hermosa!
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Diana, novia de Marcelo Espinal, estuvo en el estadio con un mensaje a los jugadores del Victoria: "Para el que cree todo es posible".
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En San Pedro Sula tampoco decepcionaron. Las hermosas edecanes del Marathón vs Choloma también hicieron lo suyo y robaron miradas en el Olímpico.
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Ella es Ana Bautista, la bella rubia que enamoró a más de uno en la previa del Marathón vs Choloma en el Olímpico.
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¡QUÉ LINDAS! Las chicas del Olimpia vs Platense también fueron capturadas por nuestras cámaras en el Nacional.
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Aficionados de todas las edades y ellas bien acompañadas en el recinto capitalino para ver a los leones.
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