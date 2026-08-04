Deja al Motagua por la segunda, hondureño se va del Barcelona y noticia en Olimpia

Conoce los últimos movimientos y cómo se están armando los clubes más importantes del balompié catracho.
Óscar Suazo, atacante habilidoso, estampó su firma con el Juticalpa Fútbol Club.
Los Potros de Olancho hicieron oficial el fichaje del delantero César Suazo, quien llega proveniente de la Liga Mayor (tercera división)
Diego Orellana, de 22 años de edad, se convirtió en nuevo refuerzo del CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Sorpresa. El delantero Ángel Villatoro fue anunciado como nuevo refuerzo del CD Choloma. Llegó procedente del Olancho FC.
Thiago Vázquez, uno de los hijos de Diego Vázquez, finalmente firmó por el Gimnástico de la Liga de Ascenso. El portero hizo pruebas en Estrella Roja, pero no se quedó en el club de Danlí.
La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) hizo oficial el fichaje del español Dani Cancela quien estará encargado del programa de scouting de jóvenes con ascendencia hondureña en el extranjero.
Lobos de la UPNFM anunciaron el fichaje del juvenil César García..
Los Lobos de la UPNFM anunciaron el fichaje de Ángelo Castro.
El joven Snider Chavarría se unió a las filas de Lobos UPNFM.
El defensor André Orellana ya está entrenando con el Platense, pero podría salir al extranjero, concretamente a la primera división de Costa Rica.
Bombazo. El Club Deportivo Marathón anunció el fichaje del experimentado lateral Carlos Argueta.
El mundialista Fidel Escobar finalmente no llegará al Olimpia. El Rey de Copas ya cerró filas para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de Concacaf.
El argentino Gaspar Altamirano está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo del Palestino de la segunda división de Honduras.
Tras varios rumores, Kervin Arriaga volvió a los entrenos con el Levante. Clubes como el Genoa de Italia y Celta de Vigo se han interesado en los últimos días.
Olancho FC anunció el fichaje del experimentado goleador hondureño Jerry Bengtson.
El defensor hondureño Carlos Meléndez deja al Motagua y se une al Victoria de Carlos Espina.
Alfredo Rodríguez, seleccionado que estuvo presente con Honduras en el Premundial, le puso fin a su etapa en las reservas del FC Barcelona de España.
El reconocido equipo Brasilia de la Liga de Ascenso fichó al tiktoker "RAMBITO" para el torneo Apertura de la segunda división.
Claudio Paz, hermano de Jonathan Paz, es nuevo portero del Estrella Roja de Danlí, el recién ascendido de la Liga Nacional.
Estrella Roja de Danlí fichó al mediocampista Leonel Valladares. El volante llega procedente del Imperial Boys de la Liga Mayor de Honduras.
Independiente de Siguatepeque fichó al delantero brasileño Joao Leonardo quien llega proveniente del fútbol de China.