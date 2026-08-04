Vozinha con increíble salario y contrato tras su gran Mundial: ¿Se cambia el nombre?

A sus 40 años, Vozinha vive una etapa que parecía impensada años atrás.
El arquero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá, inició una nueva etapa en su carrera tras ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo, uno de los clubes más importantes del fútbol chileno.
A sus 40 años, el guardameta africano llegó al Estadio Monumental con la ilusión de defender la camiseta del equipo más ganador de Chile y aseguró que vestir los colores del conjunto albo representa un motivo de orgullo y una oportunidad única en su trayectoria.
"Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Agradezco a Colo Colo por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato tan competitivo", expresó Vozinha durante su presentación ante los medios de comunicación.
La actuación del arquero convirtió a Cabo Verde en una de las historias más emotivas de la Copa del Mundo y también provocó que su popularidad creciera de manera impresionante, llegando a sumar cerca de 30 millones de nuevos seguidores en Instagram.
"Para nosotros era mucho más que fútbol, estábamos representando a un país. Siempre fue un sueño de niño y sabía que el Mundial podía hacer cosas grandes para mí. Estoy agradecido por todo lo que pasó", afirmó el guardameta.
Su presentación tuvo varios detalles a destacar: duró una hora y 27 minutos, hubo más de 70 medios acreditados y se hicieron 30 preguntas
El contrato es de seis meses, con la posibilidad de renovación por doce más hasta 2027.
Existe una cláusula que puede extender el contrato de Vozinha en el Colo Colo. Vozinga debe estar presente en el 50% de los partidos que le restan y así el vínculo se ampliará por un año.
En total, Vozinha podría ser jugador del Colo Colo por 18 meses (un año y medio) si se logra activar la cláusula que dependerá de su participación con el equipo chileno
El arquero utilizará el dorsal 29 y mantendrá el apodo de "Vozinha" en su camiseta, un nombre que lo ha acompañado desde sus primeros años en el fútbol.
Aunque la liga chilena suele limitar el uso de sobrenombres, el portero recibió la autorización para mantener la identidad que lo hizo famoso mundialmente.
"Es un nombre que me fue atribuido cuando era pequeño. Lo utilicé desde que comencé a jugar fútbol y usar otro nombre para mí era un poco confuso", explicó.
En cuanto a su salario, medios chilenos como ADN Deportes y El Mercurio precisaron que rondará los 50 mil dólares mensuales, pese a que se había dicho que solo serían 25 mil dólares al mes.
Estos 50 mil dólares mensuales se convierten en aproximadamente 47 millones de pesos chilenos. No obstante, Vozinha no es quien más gana en el Colo Colo.
Hay varios futbolistas que ganan más que Vozinha en el Colo Colo; el que más devenga es Arturo Vidal, que cobra alrededor de 125 mil dólares mensuales.
El conjunto albo prepara una bienvenida especial para Vozinha ante su afición en el Estadio Monumental, recinto con capacidad para más de 40 mil espectadores. Aunque todavía no existe una fecha oficial para su debut, se especula que podría estrenarse el próximo 16 de agosto frente a O’Higgins.
Lejos de sentirse presionado por el reto, el arquero sorprendió con una reflexión sobre la exigencia del fútbol profesional.
"En el fútbol no hay presión. Presión es cuando estás enfermo, cuando alguien de tu familia sufre o cuando no tienes algo para comer. Sé que la afición quiere que seamos siempre los mejores y nosotros trabajaremos cada día para ayudar al club a conseguir sus objetivos", manifestó.
Con una historia marcada por la perseverancia, Vozinha llega a Colo Colo como mucho más que un arquero: llega como el símbolo de un país que soñó en grande y que encontró en el Mundial 2026 una oportunidad para demostrarle al mundo que los milagros también existen en el fútbol.