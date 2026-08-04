Dos cracks al Real Madrid, se va del Barcelona y hondureño es noticia

El caso de Rodri ha dado un giro inesperado tras el interés del Barcelona, que habría irrumpido con fuerza en la carrera por hacerse con los servicios del centrocampista. Según las informaciones, Hansi Flick estaría interesado en contar con el futbolista y ya habría contactado con él para transmitirle su proyecto y convencerlo de vestir la camiseta azulgrana.