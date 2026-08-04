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Dos cracks al Real Madrid, se va del Barcelona y hondureño es noticia

Arde el mercado internacional de fichajes y los grandes clubes del mundo ya mueven sus piezas para reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada.

Dos cracks al Real Madrid, se va del Barcelona y hondureño es noticia
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Estos son los fichajes y rumores que se han dado en las últimas horas en el campo internacional.
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Retorno a la Bundesliga. El RB Leipzig confirmó el fichaje del guardameta Ørjan Nyland, quien llega libre tras su paso por el Sevilla. "Tras la marcha de Gulácsi era importante reforzar la portería", explicaron desde la directiva del club.

 Foto Leipzig.
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El Aris FC de Grecia ha fichado al delantero español Rafa Mir. Firma por una temporada con opción a otra.

 Foto Aris FC.
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El Manchester City, está buscando un nuevo refuerzo bajo palos y se ha fijado en el argentino Gerónimo Rulli.

 Foto Instagram.
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El Getafe ha fichado al central georgiano Saba Sazonov. . Firma por una temporada.

 Foto Getafe.
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Se fue del Barcelona: Ter Stegen es nuevo jugador del Ajax.

 Foto AJAX.
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Kevin de Bruyne: El legendario centrocampista del Manchester City, podría dejar el Nápoles tras apenas un año en Italia. Prensa internacional señala que Inter Miami lo tiene en la mira.

 Foto Instagram.
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Tras hacer historia en el Mundial 2026, Bubista deja el cargo de entrenador principal de Cabo Verde tras una gran Copa del Mundo. Ahora es el nuevo entrenador principal del club marroquí RS Berkane.

 Foto RS Berkane Instagram.
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El Trabzonspor ha anunciado oficialmente que está en negociaciones con Mohamed Salah y ha comunicado que la estrella egipcia de 34 años aterrizará en Estambul antes de poner rumbo a Trebisonda. Era agente libre tras nueve campañas en el Liverpool y firmará con su nuevo club para las próximas dos temporadas.

 Foto Instagram.
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Según informa COPE, el fichaje de Yan Diomandé por el Real Madrid está prácticamente cerrado y el anuncio oficial podría llegar en las próximas horas. El conjunto blanco habría acelerado las negociaciones para asegurar la incorporación del joven talento, quien se convertiría en una de las nuevas apuestas del club para reforzar su proyecto.

 Foto Instagram.
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Renovación millonaria de Depay. El Corinthians aseguró la continuidad del neerlandés Memphis con un contrato de 12 millones de euros y cuantiosos beneficios. Según Gazeta Esportiva, el club incluyó un palco, uso del estadio y pago de deudas.

 Foto Instagram.
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El caso de Rodri ha dado un giro inesperado tras el interés del Barcelona, que habría irrumpido con fuerza en la carrera por hacerse con los servicios del centrocampista. Según las informaciones, Hansi Flick estaría interesado en contar con el futbolista y ya habría contactado con él para transmitirle su proyecto y convencerlo de vestir la camiseta azulgrana.

 Foto EFE.
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Prensa española señala que Rodri le ha dicho que no al Barcelona ya que pretende jugar en Real Madrid.

 Foto EFE.
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Según 'The Sun', tras despedirse del Barcelona después de finalizar su cesión y volver a la disciplina del Manchester United, el delantero inglés está en el radar del Fenerbahçe.

 Foto Instagram.
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Julián Álvarez : Barcelona va en serio por el fichaje del goleador argentino. Prensa española señala que Deco ha viajado a Inglaterra para cerrar el traspaso del jugador.

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El Arsenal y el Newcastle United están a las puertas de cerrar el acuerdo por Bruno Guimaraes. El jugador brasileño espera la luz verde para iniciar sus pruebas médicas en el equipo inglés. Según algunas fuentes, el acuerdo rondará los 80M.

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Franco Mastantuono será el próximo en salir cedido del Real Madrid, con la Fiorentina avanzando en las negociaciones.

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El FC Barcelona anunció el fichaje del extremo del UE, Cornellà Erik Domínguez.

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El FC Barcelona continúa reforzando su proyecto de futuro y oficializó la incorporación del extremo belga Jesse Eugen Bisiwu, una de las promesas más interesantes surgidas en el fútbol europeo. Con apenas 18 años, el atacante llega procedente del Club Brujas tras una operación trabajada durante varios meses por la dirección deportiva encabezada por Deco.

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Alfredo Rodríguez, seleccionado que estuvo presente con Honduras en el Premundial, le puso fin a su etapa en las reservas del FC Barcelona de España.

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